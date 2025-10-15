Аарон Пол давно мечтал ворваться в игровую индустрию, и супергеройская сатира Dispatch подарила актёру такую возможность

Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале Breaking Bad и Тодда в "Конь БоДжек", впервые появился в видеоигре — и ею стала необычная супергеройская сатира Dispatch. Проект от студии AdHoc Studio, основанной бывшими разработчиками Telltale Games, сочетает элементы интерактивного сериала и стратегической игры, где игрок управляет командой экс-злодеев, ставших героями.

Пол озвучил персонажа Роберта Робертсона — бывшего супергероя, потерявшего свой боевой костюм и вынужденного работать диспетчером, распределяя задания среди весьма своеобразных героев. Среди его подопечных — астматик-невидимка и человек-летучая мышь, осуждённый за финансовое мошенничество. По словам актёра, сценарий и тон проекта оказались настолько необычными, что он сразу согласился участвовать:

Мне давно предлагали разные игровые роли, но ничего не казалось подходящим. Когда я прочитал сценарий Dispatch, понял — это именно то, чего я ждал.

— рассказал Пол в интервью GamesRadar+.

Актёр признался, что работа над проектом заняла почти два года из-за огромного объёма диалогов и нелинейной структуры. Однако именно сочетание «юмора и боли» напомнило ему о мультсериале "Конь БоДжек":

Да, это весело и местами абсурдно, но в основе лежит честная история о человеке, потерявшем себя.

— отметил Пол.

Dispatch стартует 22 октября 2025 года. Игра будет доступна для игры на ПК и PlayStation 5.