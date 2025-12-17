AdHoc подтвердила, что Dispatch заглянет на Switch и Switch 2 в январе 2026 года

Одна из любимых игр года, Dispatch, выйдет на консолях Switch и Switch 2 в следующем году, 28 января 2026 года. В настоящее время игра доступна для предзаказа в американском eShop за 26,99 долларов США, включая 10% скидку до релиза. После этого она будет стоить как обычно — 29,99 долларов США. Разработчик AdHoc Studio устанавливает одинаковую цену для обеих версий игры, а пакет обновления будет доступен бесплатно, если вы приобретёте Switch 2 позже. На стандартной Switch размер файла игры оценивается в 6,4 ГБ, а версия для Switch 2 — в 14,6 ГБ.

На странице продукта не указано, будет ли это эпизодический релиз, начинающийся 28 января 2026 года, но, учитывая, что все эпизоды уже доступны на PlayStation и ПК, можно предположить, что игроки на Switch получат весь сезон сразу.