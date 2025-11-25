AdHoc против бесцельного подражания Dispatch: "Нецензурная лексика и откровенные сцены - не гарантия успеха"

Работа AdHoc Studio, созданная бывшими разработчиками Telltale, окупилась сполна. Dispatch не только добился коммерческого успеха, но и стал вирусным хитом среди стримеров и контент-мейкеров, доказав, что разговор о смерти сюжетных адвенчур преждевременен. В интервью Kotaku сооснователи студии Деннис Ленарт и Крис Ребберт рассказали, на что они надеются, глядя на этот успех, и каких выводов, наоборот, опасаются.
По словам Ленарта, причина успеха проста: люди по-прежнему любят хорошие сюжетные игры. Ребберт развил эту мысль, отметив, что в современном игровом рынке сложно найти что-то простое и доступное.
Я играю в free-to-play игры, но сейчас заходишь во многие проекты, и каждый раз нужно скачивать обновление, платить за что-то дополнительное. Думаю, когда мы говорим о наших любимых играх, мы всегда вспоминаем: "Мне нужен простой линейный сюжет. Я не хочу постоянной конкуренции".
Важным фактором стал и стабильный график выхода эпизодов Dispatch, который превращал каждый релиз в еженедельное событие для фанатов. Это контрастировало с нерегулярными релизами старых игр Telltale или ранних сезонов Life is Strange.
Несмотря на результат, Ленарт признался, что на протяжении всей разработки Dispatch ощущался как авантюра. Внешние голоса твердили, что одиночные сюжетные игры - умирающий жанр, но вера команды в проект помогла им пройти через сомнения.
Разработчики опасаются, что руководство крупных компаний может сделать неверные выводы из их успеха. В частности, Ребберт и Ленарт не хотят, чтобы кто-то бездумно пытался скопировать их откровенный юмор.
Ребберт подчеркивает, что нецензурная лексика и откровенные сцены - не гарантия успеха, если они не поданы со "вкусом и драматическим весом". Ленарт добавил, что эта более неприличная сторона игры появилась позже в разработке, а первоначальный вариант был куда сдержаннее и напоминал "Офис" в смеси с "Тедом Лассо".
Аж противно. Какая-то жалкая попытка лизнуть себе яйца и в мораль.
100% гарантия.
В первую очередь это свобода и отсутствие цензуры, чем сейчас многие страдают. А успех или нет уже дело вкуса.
Лично мне понравился Диспатч за хороший легкий сюжет, визуал, музыку и атмосферу. В игре не так много матюков а сцен 18+ вобще несколько кадров и одна сцена. Явно не из за этого игра понравилась людям
У людей как раз таки настолько дефицит этого, что это буквально станет успехом, лол
Откровенная сцена была всего одна, не имеет к провалу.
Игра прикольная, но не разделяю восторгов связанных с ней. Наверно люди соскучились по лёгкому интерактивному кинчику
Если сделать интересную игру-с сюжетом вызывающим эмоциональный отклик, с запоминающимися героями, с затягивающим геймплеем, с приятной графикой, не задерёшь ценник в небеса, игра себя продаст сама. Сарафанное радио разнесёт молву по большой деревне под названием "Интернет" гораздо надёжнее чем любые маркетиноговые компании.