AdHoc против бесцельного подражания Dispatch: "Нецензурная лексика и откровенные сцены - не гарантия успеха"

Работа AdHoc Studio, созданная бывшими разработчиками Telltale, окупилась сполна. Dispatch не только добился коммерческого успеха, но и стал вирусным хитом среди стримеров и контент-мейкеров, доказав, что разговор о смерти сюжетных адвенчур преждевременен. В интервью Kotaku сооснователи студии Деннис Ленарт и Крис Ребберт рассказали, на что они надеются, глядя на этот успех, и каких выводов, наоборот, опасаются.

По словам Ленарта, причина успеха проста: люди по-прежнему любят хорошие сюжетные игры. Ребберт развил эту мысль, отметив, что в современном игровом рынке сложно найти что-то простое и доступное.

Я играю в free-to-play игры, но сейчас заходишь во многие проекты, и каждый раз нужно скачивать обновление, платить за что-то дополнительное. Думаю, когда мы говорим о наших любимых играх, мы всегда вспоминаем: "Мне нужен простой линейный сюжет. Я не хочу постоянной конкуренции".

Важным фактором стал и стабильный график выхода эпизодов Dispatch, который превращал каждый релиз в еженедельное событие для фанатов. Это контрастировало с нерегулярными релизами старых игр Telltale или ранних сезонов Life is Strange.

Несмотря на результат, Ленарт признался, что на протяжении всей разработки Dispatch ощущался как авантюра. Внешние голоса твердили, что одиночные сюжетные игры - умирающий жанр, но вера команды в проект помогла им пройти через сомнения.

Разработчики опасаются, что руководство крупных компаний может сделать неверные выводы из их успеха. В частности, Ребберт и Ленарт не хотят, чтобы кто-то бездумно пытался скопировать их откровенный юмор.

Ребберт подчеркивает, что нецензурная лексика и откровенные сцены - не гарантия успеха, если они не поданы со "вкусом и драматическим весом". Ленарт добавил, что эта более неприличная сторона игры появилась позже в разработке, а первоначальный вариант был куда сдержаннее и напоминал "Офис" в смеси с "Тедом Лассо".