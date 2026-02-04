ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.6 855 оценок

AdHoc Studio не может выпустить нецензурированную версию Dispatch на Switch из-за юридических ограничений

IKarasik IKarasik

Разработчики Dispatch из AdHoc Studio сообщили, что юридически не имеют права объяснять, почему игра на Nintendo Switch вышла с жёсткой цензурой и не может получить отдельную, «полную» версию для других регионов — по аналогии с тем, как это было сделано у Cyberpunk 2077.

Ранее студия уже принесла извинения игрокам за ситуацию с цензурой и признала, что предупреждение об изменениях было недостаточно заметным. Однако теперь выяснилось, что за этим стоят не только требования платформы, но и правовые ограничения, из-за которых команда не может раскрыть детали переговоров или решений.

AdHoc Studio принесла извинения за цензуру в Dispatch на консолях Switch и работает над исправлением

По словам AdHoc, Dispatch не соответствовала контентным правилам Nintendo, поэтому игру пришлось изменить, чтобы она вообще смогла выйти на Switch. При этом разработчики подчеркнули, что на других платформах доступна полностью нецензурированная версия.

Также студия подтвердила, что выпуск физического издания без цензуры невозможен, и планов на отдельные региональные версии у них нет.

Dispatch
22.10.2025
Комментарии:  8
IbruhmanI

А ведь нинка с пенной у рта говорила, что мы тут не причем, это все разрабы так решили. Да да, где деньги?)

Giggity

Так это изначально было логично, зачем разрабам ценузить то, что они изначально задумали без цензуры, в то время когда нинтендо преподносит себя как семейная компания , и их трясёт от каждого сисика писика

Ответынамоикоментынечитаю

Ну все правильно, это новелла для инцелов, а в нинтендо таких не любят.

Giggity

Получается тебя нинтендо не любит 😁

Sonyk Sonyk

получается твою маму не спасли из фашистского лагеря?

ant 36436
Также студия подтвердила, что выпуск физического издания без цензуры невозможен

Это довольно забавно поскольку на первый свич жёсткий хентай на картриджах выходил без цензуры, а в цифре с цензурой. Нинка закручивает гайки?

Эдмон Дантес

Пиратки, не иначе. Никакого хентая на консолях никогда не было, за исключение кучи визуальных новелл на PS для Японии, по факту являвшимися ни чем иным, как видео-двд.

ant 36436 Эдмон Дантес

Пиратки в цифровом магазине Нинтендо? Это сильно.

Вот ты проснулся, дно нинко-шопа такое же как дно Стима, только цены в 100 раз больше.