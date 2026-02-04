AdHoc Studio не может выпустить нецензурированную версию Dispatch на Switch из-за юридических ограничений

Разработчики Dispatch из AdHoc Studio сообщили, что юридически не имеют права объяснять, почему игра на Nintendo Switch вышла с жёсткой цензурой и не может получить отдельную, «полную» версию для других регионов — по аналогии с тем, как это было сделано у Cyberpunk 2077.
Ранее студия уже принесла извинения игрокам за ситуацию с цензурой и признала, что предупреждение об изменениях было недостаточно заметным. Однако теперь выяснилось, что за этим стоят не только требования платформы, но и правовые ограничения, из-за которых команда не может раскрыть детали переговоров или решений.
По словам AdHoc, Dispatch не соответствовала контентным правилам Nintendo, поэтому игру пришлось изменить, чтобы она вообще смогла выйти на Switch. При этом разработчики подчеркнули, что на других платформах доступна полностью нецензурированная версия.
Также студия подтвердила, что выпуск физического издания без цензуры невозможен, и планов на отдельные региональные версии у них нет.
А ведь нинка с пенной у рта говорила, что мы тут не причем, это все разрабы так решили. Да да, где деньги?)
Так это изначально было логично, зачем разрабам ценузить то, что они изначально задумали без цензуры, в то время когда нинтендо преподносит себя как семейная компания , и их трясёт от каждого сисика писика
Ну все правильно, это новелла для инцелов, а в нинтендо таких не любят.
Это довольно забавно поскольку на первый свич жёсткий хентай на картриджах выходил без цензуры, а в цифре с цензурой. Нинка закручивает гайки?
Пиратки, не иначе. Никакого хентая на консолях никогда не было, за исключение кучи визуальных новелл на PS для Японии, по факту являвшимися ни чем иным, как видео-двд.
Пиратки в цифровом магазине Нинтендо? Это сильно.
Вот ты проснулся, дно нинко-шопа такое же как дно Стима, только цены в 100 раз больше.