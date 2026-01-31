AdHoc Studio принесла извинения за цензуру в Dispatch на консолях Switch и работает над исправлением

Выход сюжетной супергеройской игры Dispatch от AdHoc Studio на консолях Nintendo Switch и Switch 2 обернулся не праздником для фанатов, а скандалом. В отличие от версий для PC и других платформ, релиз на Nintendo подвергся значительным изменениям: обнаженные тела, откровенные сцены и даже нецензурная лексика подверглись цензуре.



Разработчики из AdHoc Studio подтвердили, что изменения исходили от них, и объяснили причину. По их словам, ключевую роль сыграли строгие правила японского рейтингового агентства CERO, известного своими жесткими требованиями к обнаженке и насилию. Будучи небольшой инди-студией, AdHoc не могла позволить себе создать две разные версии игры для Switch: одну для Японии, другую для остальных стран.



AdHoc также признали ошибку в коммуникации: предупреждение о цензуре изначально было размещено в eShop недостаточно заметно. После запуска информация была исправлена и вынесена на более видное место.

Несмотря на скандал, у фанатов есть надежда. Студия заявила, что уже работает с Nintendo над обновлением, которое сможет восстановить хотя бы часть зацензуренного контента. Однако процесс согласования и выпуска патча займет недели, а не дни.

Нашим фанатам, которые с нетерпением ждали возможности поиграть в нецензурированную версию на Switch, мы искренне приносим свои извинения. Люди имеют право злиться. Мы извлекли много уроков.