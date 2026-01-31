AdHoc Studio принесла извинения за цензуру в Dispatch на консолях Switch и работает над исправлением

Выход сюжетной супергеройской игры Dispatch от AdHoc Studio на консолях Nintendo Switch и Switch 2 обернулся не праздником для фанатов, а скандалом. В отличие от версий для PC и других платформ, релиз на Nintendo подвергся значительным изменениям: обнаженные тела, откровенные сцены и даже нецензурная лексика подверглись цензуре.
Разработчики из AdHoc Studio подтвердили, что изменения исходили от них, и объяснили причину. По их словам, ключевую роль сыграли строгие правила японского рейтингового агентства CERO, известного своими жесткими требованиями к обнаженке и насилию. Будучи небольшой инди-студией, AdHoc не могла позволить себе создать две разные версии игры для Switch: одну для Японии, другую для остальных стран.
AdHoc также признали ошибку в коммуникации: предупреждение о цензуре изначально было размещено в eShop недостаточно заметно. После запуска информация была исправлена и вынесена на более видное место.
Несмотря на скандал, у фанатов есть надежда. Студия заявила, что уже работает с Nintendo над обновлением, которое сможет восстановить хотя бы часть зацензуренного контента. Однако процесс согласования и выпуска патча займет недели, а не дни.
Нашим фанатам, которые с нетерпением ждали возможности поиграть в нецензурированную версию на Switch, мы искренне приносим свои извинения. Люди имеют право злиться. Мы извлекли много уроков.
Конечно, всё правильно делают. В РФ по закону нельзя показывать половые органы и мат в играх, которые продают детям и подросткам - 242-ФКЗ и правила Роскомнадзора. AdHoc просто не идиоты и понимают, что перегнули палку.
можно проще сделать функцию в настройках с цензурой или без и вся этаа х2рня бы не было бы.
Такая функция по определению дает возможность отключать цензуру там где такое отключение противоречит законодательству. Тут даже само наличие скрытой опции для разных стран не решит ситуацию, так как если в коде присутствует непотребный контент, это все равно его распространение. Взять ту же ситуацию с rockstar, которые оставляли половые сношения и игроки банально разблокировали модами опцию без каких-то новых изменений в коде. Тут нужно либо под каждую страну свою версию делать, либо изначально не включать в продукт то, что будет восприниматься нарушением
Никаких уроков они не извлекли, как цензурили так и будут цензурить. Забавно законы в Японии работают для одних игр, и не работают для других, КиберПанк без всяких патчей вышел, где в десятки раз такого поболее будет, а здесь три соска пару раз в кадре мелькают, с изначальной возможностью скрыть подобное. Так ещё "пляжный" плакат приодели. Всё что они теперь будут делать, так это заранее предупреждать о таких вещах, не более.
