Актриса озвучки Малеволы из Dispatch выступила против хейта и поддержала сексуализацию своего персонажа

В последние дни в игровом сообществе начал активно распространяться хейт в адрес актрисы озвучки Аланы Пирс. Причиной травли стал фальшивый скриншот, якобы демонстрирующий ее недовольство поведением фанатов. В поддельном твите, датированном 7 марта 2026 года, утверждалось, что Пирс жалуется на "извращенцев", сексуализирующих ее и Малеволу из Dispatch, которую она озвучивала.
Фейковый твит содержал текст: "Меня правда достало, сколько извращенцев сексуализируют меня и Малеволу. Женщины - не просто услада для глаз."
Актриса поспешила расставить все точки над i на своей странице в соцсети Bluesky, назвав инцидент показательным примером того, как легко интернет-пользователи верят фейкам.
Интересный пример того, насколько доверчив интернет. Я не выкладывала ничего в Twitter больше года и больше никогда не буду (твит, конечно, фейк). Я также регулярно сексуализирую Малеволу и открыто говорила, что абсолютно не против, если другие поступают также.
Пирс с юмором отреагировала на ситуацию, добавив забавный апдейт: создатель фейка, разместивший его в нескольких сабреддитах, вместо признания ошибки предпочел тихо удалить весь свой Reddit-аккаунт.
Инцидент в очередной раз подчеркивает проблему фейковых новостей в игровом сообществе, однако он никак не повлиял на популярность Dispatch и не пошатнул любовь фанатов к Малеволе как к новой иконе фан-арта. Сама Пирс продолжает оставаться активной на Bluesky и Twitch.
