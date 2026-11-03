Актриса озвучки Малеволы в Dispatch раскрыла тайну имени своей героини - её назвали в память об отце

Актриса озвучивания Алана Пирс в интервью проекту Fall Damage поделилась личной историей, стоящей за полным именем ее персонажа в супергеройской комедийной игре Dispatch. Как выяснилось, демоница Малевола получила фамилию Гибб в качестве трогательной дани уважения покойному отчиму артистки.

В супергеройском приключении Малевола предстает экспрессивной демоницей, она как и другие неудачливые герои или даже злодеи пытается изменить свою жизнь, чтобы спасать людей. По словам Пирс, изначально сценаристы проекта не были уверены, нужна ли героине фамилия в принципе. Авторы склонялись к тому, чтобы оставить персонажа без нее, либо дать ей максимально заурядное имя вроде Смит ради создания ироничного контраста с ее инфернальной сущностью.

Когда авторы спросили совета у самой актрисы во время озвучки, Пирс предложила увековечить близкого человека:

В то время мой отчим тяжело боролся с раком, поэтому я предложила использовать его фамилию — Гибб. Он всегда был моей главной опорой, искренне поддерживал меня на протяжении всей карьеры, и я чувствую, что обязана ему очень многим.

— поделилась Пирс.

К сожалению, отчим актрисы скончался до премьеры игры. Из-за плотного рабочего графика Алана со временем забыла о предложенной детали, и упоминание фамилии в финальном релизе стало для нее неожиданным сюрпризом:

Это буквально поразило меня. Студия поступила невероятно чутко, сохранив фамилию в финальной версии. Теперь в проекте навсегда осталась частичка памяти о человеке, которого я бесконечно любила и которого больше нет рядом.

— отметила актриса.

Dispatch сочетал в себе юмор и запоминающихся персонажей, став одним из заметных инди-хитов прошлого года, а трогательный жест команды разработчиков придал образу вспыльчивой героини особенную эмоциональную глубину.