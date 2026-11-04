Авторы Dispatch назвали дату выхода супергеройской комедии на мобильных устройствах

AdHoc Studio объявила о выходе мобильной версии Dispatch — комедийного сюжетного приключения о супергероях и непростой работе диспетчерской службы. Игра появится на iOS и Android 9 декабря 2026 года. Мобильное издание адаптируют под сенсорное управление и вертикальный формат экрана.

Игрокам предстоит руководить командой бывших злодеев, которые теперь работают на службе спасения. Главный герой Роберт Робертсон, потерявший собственные супергеройские способности, распределяет подчинённых по чрезвычайным ситуациям, учитывая их навыки и характеры. От принятых решений зависят отношения внутри коллектива и развитие сюжетных линий.

Мобильная версия предложит первые четыре эпизода бесплатно. Чтобы открыть оставшуюся часть истории, потребуется приобрести полную игру. Всего приключение состоит из восьми эпизодов.

Изначально Dispatch вышла на PlayStation 5 и ПК, позднее добралась до Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S. Таким образом, декабрьский релиз расширит список платформ за счёт мобильных устройств.