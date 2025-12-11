"Было бы здорово выиграть...": разработчики Dispatch скромно попросили поддержать их в голосовании на The Game Awards

Ранее мы уже сообщали о старте напряженного финала в номинации «Выбор игроков» на The Game Awards 2025, где развернулась настоящая битва идеологий. Напомним, что в решающую пятерку пробились главные сюжетные хиты года — Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong и Dispatch, которым противостоят сервисные гиганты в лице Genshin Impact и Wuthering Waves. Накал страстей в сообществе достиг предела, ведь на кону престижная статуэтка, судьбу которой решают исключительно геймеры.

Пока фанаты ведут споры в соцсетях, студия AdHoc решила напомнить о себе в своем фирменном стиле. Разработчики опубликовали обращение к игрокам, стилизованное под интерфейс диспетчерской из игры. Просьбу проголосовать озвучила одна из героинь — Блондинка Блейзер.

В сообщении она в шутливой форме предлагает «мобилизовать силы» офиса SDN Torrance, но при этом учитывает реальные проблемы логистики перед церемонией:

Нам, наверное, стоит мобилизовать наши силы, чтобы проголосовать. Если они не умеют летать, я бы порекомендовала голосовать онлайн... пробки в центре Лос-Анджелеса просто ужасные. В любом случае, было бы здорово выиграть!

Узнать, помогла ли эта креативная и скромная просьба обойти мощные фан-базы конкурентов, можно будет уже совсем скоро. Трансляция церемонии The Game Awards, где и объявят победителя голосования, начнется 12 декабря в 03:30 утра по московскому времени.

Поддержать свою любимую игру можно здесь. Напомним, что на нашем сайте также запустилось финальное голосование за лучшие игры 2025, там можно выбрать не только любимые релизы, но и самые ненавистные проекты.