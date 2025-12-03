Дата-майнеры нашли в Dispatch строки кода вырезанных сексуальных сцен: с Блейзер, Невидивой и одну загадочную

Несколько недель назад сценарист AdHoc Studios Пьер Шоретт шокировал фанатов признанием, что из Dispatch были вырезаны несколько сцен сексуального характера. Теперь, благодаря усилиям дата-майнеров, поклонники получили первые конкретные доказательства и контекст утраченного контента. В файлах игры обнаружены строки кода, указывающие на то, что сексуальные сцены были запланированы в шестом эпизоде - в момент наивысшего напряжения сюжета.

В шестом эпизоде команда Z устраивает вечеринку для Роберта. После того как вечеринка грубо прерывается и все расходятся, судя по всему, и должен был произойти ключевой романтический выбор. Пользователь Reddit под ником german6ft4 обнаружил три удаленные строки кода, относящиеся к эпизоду:

blonde_blazer_StaysOver

Invisigal_StaysOver

Robert_Tactician

Первые две очевидны: они предполагают, что после событий вечеринки Роберт мог бы пригласить одну из героинь остаться на ночь. Третья строка стала поводом для жарких споров в сообществе. Некоторые фанаты предполагают, что это мог быть вариант для тройничка, в то время как другие считают, что это просто сценарий, в котором Роберт остается один.

Это открытие - горькое напоминание о том, что было у нас отнято. В сообществе уже набирает обороты движение с требованием к AdHoc Studios выпустить удаленные сцены в виде DLC или отдельного обновления. Возможно, пришло время разработчикам прислушаться к голосу фанатов и дать Роберту и его избраннице второй шанс.