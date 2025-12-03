ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
Дата-майнеры нашли в Dispatch строки кода вырезанных сексуальных сцен: с Блейзер, Невидивой и одну загадочную

Несколько недель назад сценарист AdHoc Studios Пьер Шоретт шокировал фанатов признанием, что из Dispatch были вырезаны несколько сцен сексуального характера. Теперь, благодаря усилиям дата-майнеров, поклонники получили первые конкретные доказательства и контекст утраченного контента. В файлах игры обнаружены строки кода, указывающие на то, что сексуальные сцены были запланированы в шестом эпизоде - в момент наивысшего напряжения сюжета.

Разработчикам супергеройской игры Dispatch пришлось вырезать несколько сцен секса, но у игроков еще есть шанс их увидеть

В шестом эпизоде команда Z устраивает вечеринку для Роберта. После того как вечеринка грубо прерывается и все расходятся, судя по всему, и должен был произойти ключевой романтический выбор. Пользователь Reddit под ником german6ft4 обнаружил три удаленные строки кода, относящиеся к эпизоду:

  • blonde_blazer_StaysOver
  • Invisigal_StaysOver
  • Robert_Tactician

Первые две очевидны: они предполагают, что после событий вечеринки Роберт мог бы пригласить одну из героинь остаться на ночь. Третья строка стала поводом для жарких споров в сообществе. Некоторые фанаты предполагают, что это мог быть вариант для тройничка, в то время как другие считают, что это просто сценарий, в котором Роберт остается один.

Это открытие - горькое напоминание о том, что было у нас отнято. В сообществе уже набирает обороты движение с требованием к AdHoc Studios выпустить удаленные сцены в виде DLC или отдельного обновления. Возможно, пришло время разработчикам прислушаться к голосу фанатов и дать Роберту и его избраннице второй шанс.

ratte88
После того как вечеринка грубо прерывается и все расходятся, судя по всему, и должен был произойти ключевой романтический выбор

Я так листву скинул, хех.

HUNT3RN7

не ну они ж сказали что мы еще можем все это увидеть в каком-то из обновлений или в виде длс,на фоне успеха думаю выпустят какое-нибудь CoMpLeTe эдишн или чет типа того

MNM 777
MNM 777
Roy1010

"Была бы у тебя сестра или собака - я бы выбрал собаку." (с) Капитан Джек Воробей

Игнатий Лапкин

Скорее бы увидеть их коэтус🥵

Алекс Рейлор
Некоторые фанаты предполагают, что это мог быть вариант для тройничка, в то время как другие считают, что это просто сценарий, в котором Роберт остается один

Вы ничего не понимаете, это вариант замутить с Фламбе и не сгореть к чертям)

MNM 777

нет , это сцена с Бруно , после драки в баре )