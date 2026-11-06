Директор Dispatch подтвердил, что Малевола не испытывала романтического или сексуального интереса к Роберту

Директор AdHoc Studio Крис Ребберт официально подтвердил, что Малевола не испытывала к Роберту ни романтического, ни сексуального влечения. Громкое заявление прозвучало в рамках "Комментариев команды разработчиков" к шестому эпизоду игры Dispatch и мгновенно вызвало бурную дискуссию в игровом сообществе.

По словам Ребберта, дерзкое поведение, постоянный флирт и провокации со стороны мускулистой демоницы - это не признаки скрытой симпатии, а лишь ее способ доминирования и проверки главного героя на прочность.

Не думаю, что Малевола питает к Роберту романтические или сексуальные чувства. Скорее, ей просто в кайф его подкалывать и выводить из зоны комфорта. Мне кажется, она слишком крута, чтобы вообще с кем-то заводить отношения.

Ранее сценарист игры Пьер Шоретт также намекал, что полноценный роман с Малеволой слишком сильно нарушил бы баланс выбора, затмив остальных героинь (Невидиву и Блонди Блейзер). Теперь, после комментариев к шестому эпизоду, в этом вопросе официально поставлена точка: сердце Малеволы остается неприступным.