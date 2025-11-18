Директор Dispatch заявляет, что ИИ - это "креативное решение" для людей, которым не хватает креативности

Dispatch, эпизодическая комедийная игра о супергероях в рабочей обстановке, имела огромный коммерческий успех, и студия, создавшая игру, подтверждает свою позицию против использования искусственного интеллекта в игровой индустрии. В недавнем интервью разработчики подчеркнули, что не заинтересованы в использовании ИИ для замены актёров озвучивания или в каком-либо другом аспекте разработки игр.

Ник Херман, креативный директор AdHoc, и Майкл Чунг, исполнительный продюсер, поделились своим мнением об ИИ с GamesIndustry.biz. В ходе беседы Херман подчеркнул ценность актёрского состава озвучки, в числе которого такие талантливые актёры, как Аарон Пол («Во все тяжкие») и Джеффри Райт («Одни из нас»).

Никакой ИИ не сможет сделать то, что сделал Джеффри Райт [озвучивший Чейза]. Он привнёс в персонажа то, чего мы не ожидали. Весь наш актёрский состав выдаёт игру, которая поднимает материал на новый уровень, чего просто невозможно добиться с помощью ИИ.



Честно говоря, ИИ кажется решением для производства, а не для творчества. Возможно, это и есть творческое решение, если вы не креативны.

Дополняя точку зрения коллеги, Чонг объяснил, что команда сосредоточена на человеческих отношениях.

Всё, что мы создаём, должно быть связано. Это должно быть сделано людьми и должно быть связано с людьми.

По его словам, AdHoc, как и все остальные на рынке, отслеживает работу ИИ, но отмечает, что технология всё ещё не достигла «достаточно хорошего» уровня – что, по мнению команды, недостаточно.

Мы также не просыпаемся каждое утро с вопросом: «Что, если бы мы сделали это с меньшим количеством людей? Какое минимальное количество людей мы можем задействовать для этого?» Это нас не беспокоит.

Разработчики подчеркнули, что они не осуждают другие студии за использование ИИ, но для AdHoc в настоящий момент «просто нет особого смысла» внедрять эту технологию.