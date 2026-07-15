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Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.6 993 оценки

Dispatch доберется до Xbox Series X|S уже 29 июля -будут доступны 5 новых вариантов локализации

monk70 monk70

AdHoc Studio объявила о выходе своей эпизодической комедийной игры о работе супергероя, Dispatch, на Xbox Series X|S 29 июля 2026 года. Добавление игры в список желаний также доступно на этой платформе.

Кроме того, игра была обновлена ​​для всех платформ и теперь включает новые варианты локализации для Латинской Америки: испанский, турецкий, тайский, польский и украинский языки.

В Dispatch Роберт Роберсон, также известный как Мехамен, чей механический костюм был уничтожен после битвы со своим заклятым врагом. Этот инцидент заставляет его работать в центре обработки вызовов супергероев. Он оказывается ответственным за реабилитацию бывших суперзлодеев, управление списком и отношениями в офисе, а также восстановление костюма Мехамена.

Каждое решение влияет на сюжет, а стратегическая карта позволяет игрокам отслеживать текущие чрезвычайные ситуации и оценивать, какого персонажа отправить для их решения.

Dispatch доступна на ПК в Steam, Switch, Switch 2 и PlayStation 5.

Консоли 10 Трейлеры 15
4
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Retro_Gamer

9 месяцев оптимизировать игрофильм, работающий на любом калькуляторе, под Xbox Series - разумеется, это не проплаченная консольная эксклюзивность...

Все эти сказки про нехватку времени и ресурсов - чёртово лицемерие.

4
REstorxx

Так а что там с продолжением? Наративную визуальную новеллу с 3d роликами так долго делать нынче? Если они там вместо работы устраивают оргии в костюмах героев игры, то пусть хоть видео продают, бестолочи!

2
Carissa7517

А че там с русской озвучкой, пропали типы?

2