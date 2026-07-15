Dispatch доберется до Xbox Series X|S уже 29 июля -будут доступны 5 новых вариантов локализации

AdHoc Studio объявила о выходе своей эпизодической комедийной игры о работе супергероя, Dispatch, на Xbox Series X|S 29 июля 2026 года. Добавление игры в список желаний также доступно на этой платформе.

Кроме того, игра была обновлена ​​для всех платформ и теперь включает новые варианты локализации для Латинской Америки: испанский, турецкий, тайский, польский и украинский языки.

В Dispatch Роберт Роберсон, также известный как Мехамен, чей механический костюм был уничтожен после битвы со своим заклятым врагом. Этот инцидент заставляет его работать в центре обработки вызовов супергероев. Он оказывается ответственным за реабилитацию бывших суперзлодеев, управление списком и отношениями в офисе, а также восстановление костюма Мехамена.

Каждое решение влияет на сюжет, а стратегическая карта позволяет игрокам отслеживать текущие чрезвычайные ситуации и оценивать, какого персонажа отправить для их решения.

Dispatch доступна на ПК в Steam, Switch, Switch 2 и PlayStation 5.