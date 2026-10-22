Dispatch доберётся до мобильных устройств iOS и Android 9 декабря

Студия AdHoc официально анонсировала мобильную версию игры Dispatch, приурочив это событие к её первой годовщине и преодолению отметки в пять миллионов игроков. Релиз на устройствах под управлением iOS и Android состоится 9 декабря 2026 года. Разработчики подтвердили, что первые четыре эпизода будут доступны бесплатно, а оставшиеся четыре можно будет разблокировать, совершив единовременную покупку стоимостью 19,99 доллара.

Как сообщается в официальном блоге AdHoc, посвящённом первой годовщине Dispatch, игроки смогут проходить игру как в привычном горизонтальном формате, так и в вертикальном — специально переработанном для сенсорного управления (эксклюзивно для мобильных устройств).

Изначально Dispatch вышла 22 октября 2025 года на PlayStation 5 и ПК (в Steam). Позже, 29 января 2026 года, игра появилась на консолях Switch и Switch 2, а 29 июля 2026 года — на Xbox Series и ПК (в Microsoft Store).