Dispatch достигла "крайне положительного" рейтинга в Steam после выхода пятого и шестого эпизодов

Как стало известно, комедийной игре Dispatch удалось достичь "крайне положительного" рейтинга в Steam после выхода пятого и шестого эпизодов.
На данный момент у игры свыше 30 тысяч отзывов, из которых 95% положительные. За первые десять дней после релиза Dispatch разошлась тиражом более миллиона копий. Финальные два эпизода интерактивного сериала выйдут уже 12 ноября.
Dispatch доступна на PC и PS5.
Ничего удивительного, ведь в игре девственникам показали так называему сцену сексами с менструальными писечками и вот итог, больше ничего не надо получайте разрабы крайне положительные отзывы, тот же трюк провернули и разрабы балдурс гейт 3 и взяли готи.Вообщем неважно какая у вас игра и о чем она, главное что бы девственникам показали как в игре гг делает пися в писю с менструальными девочками и все, хит обеспечен
Ну на такое только девственники и смотрят. Нормальным людям нравится вся игра, а не определенная сцена
А ещё кольцо в носу у бабы.)
Тот редкий случай когда ветераны затащили💪😎
Ну ветераны сделали то с чего начинали. То есть вульфа. Жаль что получили просто хорошую историю с хорошо прописанными персонажами. И абсолютно нулевой разветвлённостью. То есть за десяток лет развития студии в данном жанре 0. Просто немного интерактивный сирик.
Что не есть плохо. Мне игра понравилась и я ее купил. Я даже соскучился по таким играм с качественной историей. И видно по онлайну, не я один. Но увы есть и старые минусы жанра.
Очень рад за эту игру, надеюсь успех этой игры подтолкнёт к уверенности разработчиков The Wolf Among Us 2
В игру добавили влияние выборов на сюжет ил всё так же линейный мультик?
Линейный, есть геймплейные изменения небольшие. И немного в кат сценах меняется. Но основная конва сюжета линейна.
Но сюжет хорош. Постанова, мир, персонажи. Выполнено качественно. Но увы, линейность.
Три недели подряд сценаристы, программисты и звукорежисёры приятно удивляют. Сомневаюсь, что под финал слажают. Геймплей наконец-то есть. Если в других кинцах ты просто уныло ходишь и тыкаешь в обязательные точки, то тут симулятор диспетчера с прокачкой команды реально затягивает, и имеет гору скрытых диалогов при отправке на дело того или иного бойца, или команды бойцов.
Особенно позабавило, что главного злодея озвучил сам Мэтт Мерсер, и за все шесть эпизодов он не издал ни звука. Может троллинг такой.
Вот бы такое же, но только по вселенной неуязвимого