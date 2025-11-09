Dispatch достигла "крайне положительного" рейтинга в Steam после выхода пятого и шестого эпизодов

Как стало известно, комедийной игре Dispatch удалось достичь "крайне положительного" рейтинга в Steam после выхода пятого и шестого эпизодов.

На данный момент у игры свыше 30 тысяч отзывов, из которых 95% положительные. За первые десять дней после релиза Dispatch разошлась тиражом более миллиона копий. Финальные два эпизода интерактивного сериала выйдут уже 12 ноября.

Dispatch доступна на PC и PS5.