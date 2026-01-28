ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.6 845 оценок

Dispatch на Switch подвергнется цензуре, но AdHoc заверяет, что основной сюжет и геймплей остаются неизменными

monk70 monk70

Блестящая комедия AdHoc о работе супергероев, Dispatch, готовится к дебюту на Switch, однако на консолях Nintendo будут некоторые различия в цензуре.

Для тех, кто не в курсе, в Dispatch есть ряд сцен, где игроки могут увидеть человеческую (или, скорее, сверхчеловеческую) анатомию, такую ​​как пенисы и грудь, на протяжении различных глав. Между тем, присутствуют определённые звуки, намекающие на сексуальное удовольствие. В других версиях игры, выпущенных на других платформах, у игроков есть возможность включать или выключать цензуру контента, однако в версии для Switch такой возможности нет: цензура откровенного контента реализована по умолчанию, и эта опция удалена из игры.

Разработчики AdHoc заявили:

Разные платформы имеют разные критерии оценки контента, и заявки рассматриваются индивидуально. Мы работали с Nintendo, чтобы убедиться, что контент в игре соответствует критериям для выпуска на их платформах, но основной сюжет и игровой процесс остаются идентичными оригинальной версии.
Комментарии:  18
ratte88

Страна, где лoликон - норма, цензурят то, что даже лёгкой эротикой не назвать.

Аристов--Черный

Так может в том и смысл: пока героини не школьницы, а герои не перевоплотившиеся в осьминога хикканы - всё запретить и не показывать искушённой публике?:)))

HellowRainbow

Так ЦА Нинтендо - дети младшего школьного возраста

Costollom
В Switch от Nintendo только японцы играют что ли?

Egik81

Своя культура свои традиции. Конечно, некоторые так и не поняли этого и ходят со своим уставом по чужим монастырям все ещё.

Tommy451

встали бы в позу и отменили порт, попутно обвинив Нинку в нелепой цензуре, благо уже были случаи. Кто-то уже наконец должен создать прецедент публично обвинив компанию. Да хоть в чем угодно, грешков полно, но все молчат

Рикочико

Тут Тим Свинья не смог Apple и Габен сдвинуть с места, а ты предлагаешь саму Нинтендо попустить.

Tommy451 Рикочико

хотяб имидж подпортить

Milvago
Сыч - преимущественно японская консоль. А в Японии относительно строгие законы в отношении порнухи. Только квадратики, только хардкор

AndralStormborn

Цензура ненужна, надо ее запретить и бороться с ней везде. Лицемерие это все и ханжество

AT_Sagor

Нужно зацензурить цензуру, делов то!

Kenn1y

А смысл цензуры, если игра есть на ПК и там ее нет?

psychopadre

В ведьмаке и киберпанке на свиче все секс сцены без цензуры, а почему нинтендо не заставила CDPR зацензурить?)))

Аристов--Черный

В отзывах тоже видимо зацензурят "х**соы" и "б**ди еб**ые", но основной смысл останется:)

Хотя японскому загончику и их овцам так даже лучше будет? Они постоянно кастрированные игры кушают.