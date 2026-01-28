Dispatch на Switch подвергнется цензуре, но AdHoc заверяет, что основной сюжет и геймплей остаются неизменными

Блестящая комедия AdHoc о работе супергероев, Dispatch, готовится к дебюту на Switch, однако на консолях Nintendo будут некоторые различия в цензуре.

Для тех, кто не в курсе, в Dispatch есть ряд сцен, где игроки могут увидеть человеческую (или, скорее, сверхчеловеческую) анатомию, такую ​​как пенисы и грудь, на протяжении различных глав. Между тем, присутствуют определённые звуки, намекающие на сексуальное удовольствие. В других версиях игры, выпущенных на других платформах, у игроков есть возможность включать или выключать цензуру контента, однако в версии для Switch такой возможности нет: цензура откровенного контента реализована по умолчанию, и эта опция удалена из игры.

Разработчики AdHoc заявили:

Разные платформы имеют разные критерии оценки контента, и заявки рассматриваются индивидуально. Мы работали с Nintendo, чтобы убедиться, что контент в игре соответствует критериям для выпуска на их платформах, но основной сюжет и игровой процесс остаются идентичными оригинальной версии.