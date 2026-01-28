Dispatch на Switch подвергнется цензуре, но AdHoc заверяет, что основной сюжет и геймплей остаются неизменными

Блестящая комедия AdHoc о работе супергероев, Dispatch, готовится к дебюту на Switch, однако на консолях Nintendo будут некоторые различия в цензуре.
Для тех, кто не в курсе, в Dispatch есть ряд сцен, где игроки могут увидеть человеческую (или, скорее, сверхчеловеческую) анатомию, такую как пенисы и грудь, на протяжении различных глав. Между тем, присутствуют определённые звуки, намекающие на сексуальное удовольствие. В других версиях игры, выпущенных на других платформах, у игроков есть возможность включать или выключать цензуру контента, однако в версии для Switch такой возможности нет: цензура откровенного контента реализована по умолчанию, и эта опция удалена из игры.
Разработчики AdHoc заявили:
Разные платформы имеют разные критерии оценки контента, и заявки рассматриваются индивидуально. Мы работали с Nintendo, чтобы убедиться, что контент в игре соответствует критериям для выпуска на их платформах, но основной сюжет и игровой процесс остаются идентичными оригинальной версии.
Страна, где лoликон - норма, цензурят то, что даже лёгкой эротикой не назвать.
Так может в том и смысл: пока героини не школьницы, а герои не перевоплотившиеся в осьминога хикканы - всё запретить и не показывать искушённой публике?:)))
Так ЦА Нинтендо - дети младшего школьного возраста
В Switch от Nintendo только японцы играют что ли?
Своя культура свои традиции. Конечно, некоторые так и не поняли этого и ходят со своим уставом по чужим монастырям все ещё.
встали бы в позу и отменили порт, попутно обвинив Нинку в нелепой цензуре, благо уже были случаи. Кто-то уже наконец должен создать прецедент публично обвинив компанию. Да хоть в чем угодно, грешков полно, но все молчат
Тут Тим Свинья не смог Apple и Габен сдвинуть с места, а ты предлагаешь саму Нинтендо попустить.
хотяб имидж подпортить
Сыч - преимущественно японская консоль. А в Японии относительно строгие законы в отношении порнухи. Только квадратики, только хардкор
Цензура ненужна, надо ее запретить и бороться с ней везде. Лицемерие это все и ханжество
Нужно зацензурить цензуру, делов то!
А смысл цензуры, если игра есть на ПК и там ее нет?
В ведьмаке и киберпанке на свиче все секс сцены без цензуры, а почему нинтендо не заставила CDPR зацензурить?)))
В отзывах тоже видимо зацензурят "х**соы" и "б**ди еб**ые", но основной смысл останется:)
Хотя японскому загончику и их овцам так даже лучше будет? Они постоянно кастрированные игры кушают.