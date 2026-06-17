Dispatch на Switch стала ближе к оригиналу: разработчики убрали часть цензуры после критики игроков

Студия AdHoc Studio выпустила обновление для Dispatch на Nintendo Switch и Switch 2, которое частично снимает ограничения, вызвавшие недовольство игроков после релиза. Новый набор HR Violations Pack уже доступен в Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии и открывает дополнительные варианты отображения контента, ранее скрытого цензурой.

После установки обновления пользователи смогут самостоятельно выбирать способ цензурирования отдельных сцен. Помимо стандартных чёрных прямоугольников, разработчики добавили пикселизацию и шуточные варианты прикрытия, включая знаменитые «стратегически размещённые» джинсовые шорты. При этом часть ограничений остаётся обязательной: требования Nintendo по-прежнему запрещают демонстрацию гениталий, а некоторые звуковые элементы не были восстановлены. В японской версии игры сохраняется наиболее строгий вариант цензуры.

Одновременно AdHoc Studio подробно объяснила причины произошедшего. По словам команды, на финальном этапе подготовки к релизу выяснилось, что Nintendo требует более жёсткой цензуры сразу для нескольких регионов. Из-за нехватки времени разработчики приняли решение выпустить единую версию, соответствующую самым строгим требованиям платформодержателя.

Главной ошибкой в студии считают не сам факт цензуры, а недостаточно прозрачное информирование покупателей. Игроки оформляли предзаказы и покупали Dispatch, ориентируясь на трейлеры и материалы с других платформ, не зная о существенных отличиях версии для Switch.

Теперь разработчики признают просчёт и отмечают, что коммерческий успех игры позволил выделить ресурсы на исправление ситуации. Аналогичные настройки цензуры также появились на ПК и PS5, хотя на этих платформах нецензурированная версия по-прежнему остаётся вариантом по умолчанию.