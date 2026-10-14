Dispatch официально допущена к участию в The Game Awards второй год подряд, в том числе в борьбе за "Игру года"

Эпизодический супергеройский экшен Dispatch, возможно, станет первым в своем роде: игра второй год подряд имеет право участвовать во всех основных категориях The Game Awards. Представители студии-разработчика AdHoc Studio сообщили изданию Polygon, что право Dispatch на участие в церемонии 2026 года подтвердил владелец и ведущий TGA Джефф Кили. Это произошло несмотря на то, что все восемь эпизодов первого сезона игры вышли к 12 ноября 2025 года - то есть до крайнего срока 21 ноября, установленного для участия в церемонии 2025 года.
В заявлении, направленном по электронной почте, AdHoc сообщила:
В прошлом году нас номинировали на "Лучший инди-дебют", хотя судьи успели пройти лишь половину сезона. Это было довольно неожиданно и, безусловно, много значило для нашей команды. На тот момент AdHoc не предоставляла прессе ранний доступ к эпизодам до их официального релиза, поэтому члены жюри знакомились с игрой непосредственно в момент рассмотрения номинаций.
Неудивительно, что теперь AdHoc рассчитывает на второй заход. Пусть тогда игра и получила лишь номинацию за лучший дебютный инди-проект, по-настоящему она раскрылась на церемониях, которые прошли уже после Нового года, - когда полный сезон успел осесть в головах у голосующих. На DICE Awards Dispatch собрала шесть номинаций, включая "Игру года"; на Game Developers Choice Awards получила три номинации; а на BAFTA Games Awards взяла три статуэтки и вдобавок номинацию в категории "Лучшая игра".
Но легко не будет. Жюри The Game Awards известно своей строгостью. Право на номинацию - это не сама номинация. Жюри TGA в 2026 году будут голосовать заново, и никто не гарантирует, что Dispatch попадет в финальный список претендентов на "Игру года". Но главное уже случилось: Dispatch официально допущена к участию. Для одной из самых высокооцененных игр 2025 года это вполне заслуженный второй шанс.
После прошлой ТГА, когда победила Экспедиция во многих номинациях уже пофиг на это ТГА, без разницы кто там победит
Игра в прошлом году не получила того признания, которо