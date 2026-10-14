Dispatch официально допущена к участию в The Game Awards второй год подряд, в том числе в борьбе за "Игру года"

Эпизодический супергеройский экшен Dispatch, возможно, станет первым в своем роде: игра второй год подряд имеет право участвовать во всех основных категориях The Game Awards. Представители студии-разработчика AdHoc Studio сообщили изданию Polygon, что право Dispatch на участие в церемонии 2026 года подтвердил владелец и ведущий TGA Джефф Кили. Это произошло несмотря на то, что все восемь эпизодов первого сезона игры вышли к 12 ноября 2025 года - то есть до крайнего срока 21 ноября, установленного для участия в церемонии 2025 года.

В заявлении, направленном по электронной почте, AdHoc сообщила:

В прошлом году нас номинировали на "Лучший инди-дебют", хотя судьи успели пройти лишь половину сезона. Это было довольно неожиданно и, безусловно, много значило для нашей команды. На тот момент AdHoc не предоставляла прессе ранний доступ к эпизодам до их официального релиза, поэтому члены жюри знакомились с игрой непосредственно в момент рассмотрения номинаций.

Неудивительно, что теперь AdHoc рассчитывает на второй заход. Пусть тогда игра и получила лишь номинацию за лучший дебютный инди-проект, по-настоящему она раскрылась на церемониях, которые прошли уже после Нового года, - когда полный сезон успел осесть в головах у голосующих. На DICE Awards Dispatch собрала шесть номинаций, включая "Игру года"; на Game Developers Choice Awards получила три номинации; а на BAFTA Games Awards взяла три статуэтки и вдобавок номинацию в категории "Лучшая игра".

Но легко не будет. Жюри The Game Awards известно своей строгостью. Право на номинацию - это не сама номинация. Жюри TGA в 2026 году будут голосовать заново, и никто не гарантирует, что Dispatch попадет в финальный список претендентов на "Игру года". Но главное уже случилось: Dispatch официально допущена к участию. Для одной из самых высокооцененных игр 2025 года это вполне заслуженный второй шанс.