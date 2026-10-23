Dispatch отмечает год с релиза и готовится отправить команду супергероев на мобильные устройства

AdHoc Studio отметила первую годовщину комедийного супергеройского приключения Dispatch роликом о разработке, ключевых моментах игры, новом мерче и готовящейся мобильной версии.

В Dispatch нужно руководить командой проблемных героев, решать, кого отправить на происшествия в городе, и бороться с преступностью. Выборы влияют на историю, а рабочие интриги и личные отношения становятся частью пути главного героя к супергеройскому статусу.

Все эпизоды Dispatch уже доступны на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC в Steam.