Dispatch отмечает годовщину бесплатным обновлением Deluxe Edition с режимами комментариев и раскадровки

AdHoc Studio выпустила для приключенческой комедии о супергеройском офисе Dispatch бесплатное обновление Deluxe Edition: ролик демонстрирует режим комментариев, обсуждение кастинга Invisigal, актёров и творческую команду.

В новом режиме Erin Yvette, сыгравшая Blonde Blazer, кастинг-директор Линда Ламонтейн и креативный директор Ник Херман рассказывают о подборе актрисы на роль Invisigal.

Обновление также добавляет режим раскадровки. В Dispatch игрок управляет командой непутёвых героев, распределяет их на городские происшествия и совмещает спасательные операции с офисными интригами и личными отношениями.

Dispatch уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC.