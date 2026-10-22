Dispatch преодолела отметку в 5 миллионов игроков - в честь годовщины разработчики выпустили новое обновление

22 октября исполнился ровно год с момента первоначального релиза Dispatch - популярного эпизодического супергеройского приключения с элементами рабочей комедии от студии AdHoc. К этой дате разработчики объявили, что игра преодолела порог в 5 миллионов игроков.

COO и соучредитель AdHoc Ник Херман связывает продолжающийся рост игры со стратегией мультиплатформенного запуска. За год Dispatch вышла на PlayStation, ПК, Nintendo, Xbox и Luna, а до конца года студия планирует выпустить игру также на iOS и Android.

Помимо мобильного релиза, AdHoc отмечает годовщину крупным обновлением контента для владельцев Deluxe Edition. В него входит режим Storyboard Mode, позволяющий пройти всю игру, наблюдая за кинематографическими сценами в их оригинальной раскадровке, а также более 16 часов комментариев к каждому эпизоду - причем на выбор предлагаются два трека: от актеров или от команды разработчиков. Разные выборы в игре открывают разные комментарии, так что за одно прохождение услышать все не получится. Владельцы Deluxe Edition получают оба режима бесплатно, остальные могут приобрести апгрейд за 10,99 доллара, который также включает цифровой артбук и все четыре цифровых комикса.

Студия также анонсировала новую линейку физического мерча, а вместе с Lost in Cult выпустит юбилейную арт-книгу о Dispatch с интервью разработчиков и актеров озвучивания, включая Аарона Пола. Предзаказы откроются в конце ноября, а релиз запланирован на 2027 год. Кроме того, впервые в печати выходят все четыре комикса Deluxe Edition - они продаются набором с новыми сцепляющимися обложками, образующими одну большую боевую сцену. В магазине также появились худи, футболки, постеры и слипматы для винила, а первые 1000 заказов получат эксклюзивную нумерованную коллекционную карточку.

В завершение студия отметила, что самостоятельное издание стало важной частью ее пути: первую половину разработки Dispatch AdHoc вела с издательским партнером, но вторую половину ей пришлось финансировать самой после того, как партнер вышел из сделки. В тот период студия поддерживала себя такими проектами, как The Wolf Among Us 2. По словам Хермана, им изначально повезло сделать игру, которая понравилась людям, и никакие усилия в издании не компенсировали бы обратного.