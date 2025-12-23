Dispatch примет участие в The Game Awards 2026, разработчики пошутили, что выпустят "секс-сцены", чтобы напомнить о себе

Инди-игра в жанре сюжетного приключения Dispatch от студии AdHoc, которая выходила эпизодически в течение 2025 года, будет иметь право на участие в The Game Awards 2026, подтвердили разработчики. Это связано с тем, что финальный эпизод игры вышел уже после окончания приема заявок на номинации текущего года. Креативный директор проекта Пьер Шоретт заявил в интервью:

Мы оказались в ситуации, когда выпустили только половину игры к моменту, когда началось голосование. Так что это было тяжело. Это был грустный день, когда объявили номинации, потому что мы, конечно, хотели быть там вместе с остальными. Но я слышал от Джеффа, что мы подходим для участия в следующем году. Я просто не думаю... Вопрос в том, будет ли это еще кому-то интересно.

Затем он добавил в шутку:

Мы выпустим секс-сцены за неделю до The Game Awards 2026, чтобы напомнить людям, что Dispatch вышла!