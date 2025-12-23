ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 29.01.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.6 729 оценок

Dispatch примет участие в The Game Awards 2026, разработчики пошутили, что выпустят "секс-сцены", чтобы напомнить о себе

2BLaraSex 2BLaraSex

Инди-игра в жанре сюжетного приключения Dispatch от студии AdHoc, которая выходила эпизодически в течение 2025 года, будет иметь право на участие в The Game Awards 2026, подтвердили разработчики. Это связано с тем, что финальный эпизод игры вышел уже после окончания приема заявок на номинации текущего года. Креативный директор проекта Пьер Шоретт заявил в интервью:

Мы оказались в ситуации, когда выпустили только половину игры к моменту, когда началось голосование. Так что это было тяжело. Это был грустный день, когда объявили номинации, потому что мы, конечно, хотели быть там вместе с остальными. Но я слышал от Джеффа, что мы подходим для участия в следующем году. Я просто не думаю... Вопрос в том, будет ли это еще кому-то интересно.

Затем он добавил в шутку:

Мы выпустим секс-сцены за неделю до The Game Awards 2026, чтобы напомнить людям, что Dispatch вышла!
Игнатий Лапкин

А я хочу секс сцены без шуток😋

8
Ответынамоикоментынечитаю

Клоуны, состряпали высер для детей и инцелов и все никак не заткнутся)

4
NРС

Боишься, что у тебя отнимут звание главного клоуна?

1
Sigon

Никаких шуток, чтоб секс сцену с Блейзер завезли! И невидиве мы так и не присунули если не считать ее сна. И вообще надо Малеволу вводить в романтик и расширять игру. 8 смен это ни о чем. Надо было делать как в вис из полис.

1
ZAUSA
Затем он добавил в шутку: Мы выпустим секс-сцены за неделю до The Game Awards 2026, чтобы напомнить людям, что Dispatch вышла!

Не шути так!

Знаете, в отличие от всяких лицемеров он почти прямо говорит, почему его игра стала популярной.

Pаrallax

На фоне тех игр, которые выйдут в 2026ом, про Диспатч забудут уже весной. Так что, немного просчитались с датой релиза.

Serfriman

Где фуллы AdHoc?

TeenageAitana

Я бы с Блейзер и Малеволой очень хотел побольше сцен.

У Блейзер сочная для меня фигура + грудь просто топ идеальной формы.

Ну а про Малеволу говорить нечего