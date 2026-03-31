Dispatch продалась тиражом более 4 миллионов копий вопреки скепсису индустрии

Интерактивная игра Dispatch от студии AdHoc Studio разошлась тиражом более 4 миллионов копий, несмотря на то, что во время разработки инвесторы и издатели сомневались в её успехе. По словам разработчиков, им неоднократно говорили, что комедийные проекты в игровой индустрии практически не продаются.

Dispatch — это сюжетная интерактивная игра о супергероях, выполненная в формате комедии и напоминающая проекты студии Telltale Games. Для AdHoc Studio, основанной ветеранами Telltale, этот проект стал дебютным релизом. Однако путь к его выпуску оказался долгим и сложным.

Креативный директор студии Ник Херман рассказал, что команда на протяжении семи лет пыталась найти финансирование для игры. По его словам, разработчики регулярно сталкивались с отказами, поскольку инвесторы считали рискованным сразу несколько аспектов проекта — новый IP, нишевый жанр интерактивных повествовательных игр и комедийную направленность.

Изначально Dispatch задумывалась как проект с живыми актёрами, но производство пришлось остановить во время пандемии. Позже игру переработали в анимационный формат, однако даже после этого один из издателей отказался от проекта.

В итоге студия смогла довести разработку до релиза, и успех Dispatch стал неожиданным для многих в индустрии. Продажи в более чем 4 миллиона копий, по словам разработчиков, доказали, что аудитория всё же заинтересована в необычных интерактивных играх с юмором.