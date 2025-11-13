Dispatch - Русский дубляж от Союз за Кадром: анонс, трейлер и актёрский состав

Студия «Союз за Кадром» официально анонсировала русскую озвучку Dispatch — проекта, который уже успел привлечь внимание игроков благодаря необычному визуальному стилю и супергеройской тематике. Команда представила первичный актёрский состав и выпустила трейлер 7 и 8 главы. Производство дубляжа находится в активной стадии, а первая глава уже прошла пробное тестирование.

Предварительный актёрский состав русской озвучки Dispatch

Роберт — Антон Мангиров

Блейзер — Маргарита Корш

Малевола — Зарина Кудашова

Инвизигал — Луиза Зиянгирова

Шрауд — Андрей Маслов

Студия подчёркивает, что это первичный список, и он будет расширяться по мере продвижения локализации.

Анонс дубляжа и работа студии

Над первой главой уже ведётся глубокая работа: исходная версия прошла пробный прогон, а локализация создаётся полностью собственными силами студии — от режиссуры и записи до обработки и адаптации реплик. Для повышения качества команда перешла на гибридный формат записи и начала сотрудничество с LDA TEAM. Техническую часть дубляжа обеспечивает команда SKETCHES.

«Работа над этим дубляжом - важный этап для нашей студии. Это далеко не первый проект, но Dispatch стал первой игрой, локализацию которой мы инициировали сами.

Мы взяли на себя полный цикл - от режиссуры до финального звука. Первую главу мы предоставим бесплатно.



Чтобы обеспечить производство следующих глав, мы откроем сбор средств- это позволит привлекать ещё больше профессиональных актёров и специалистов. Обратная связь аудитории помогает нам держать высокую планку качества».

Что такое Dispatch — кратко и по сути

Dispatch — это эпизодическая инди-игра в жанре интерактивной драмы, построенная вокруг супергеройской организации. Это не экшен, а история, основанная на диалогах, расследованиях и отношениях между героями. Сюжет развивается через катсцены, выборы и диалоги, поэтому игра напоминает проекты в духе Telltale Games — с упором на характеры, тайны, мотивации и драму внутри команды. Это неудивительно: над проектом работают студии AdHoc Studio и Critical Role, в составе которых есть ветераны Telltale и специалисты по созданию сюжетно-ориентированных интерактивных историй.

Следить за новостями русской озвучки Dispatch можно в официальных сообществах студии «Союз за Кадром» в YouTube, Telegram, VK, а также на PlayGround.