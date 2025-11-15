ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
Dispatch стала одной из самых высокоценных игр года по отзывам критиков

Игра Dispatch, разработанная студией AdHoc Studio и выпущенная 22 октября 2025 года, завоевала признание критиков и стала одной из самых высокооцененных игр года. Согласно рецензиям, которые появились на агрегаторе Метакритик после выхода последних эпизодов 12 ноября, игра получила впечатляющие оценки от ведущих игровых изданий:

  • 10/10 GAMINGbible
  • 10/10 VideoGamer
  • 10/10 Try Hard Guides
  • 10/10 Omelete
  • 10/10 IGN Portugal
  • 9/10 Game8
  • 9/10 CGMagazine
  • 9/10 Game Informer
  • 9/10 Worth Playing
  • 8.9/10 PC Gamer
  • 8/10 GameSpot

Единственным исключением стал Screen Hub, присудивший 6/10 за медленный темп игры и несущественное влияние игрока на сюжет.

Средний рейтинг на Metacritic составил 89/100, и столько же на OpenCritic. На платформе Steam игра получила 97% положительных отзывов на основе более 45 тысяч оценок.

Dispatch представляет собой комедийный симулятор рабочего места в мире супергероев, где игрокам предстоит управлять командой нестандартных героев, принимать стратегические решения и развивать личные отношения. Игра, созданная ветеранами Telltale Games, уже продала более 1 миллиона копий за первые 10 дней после релиза и рассматривается как претендент на звание "Игра года".

agula98

Обычная,унылая новвелка коих и так выходило полно. Проект выстрелил не потому что, это какая-то хорошая игра это все таки не игра, а кинцо или не потому что там какие-то умные и философские диалоги которые позволяют задуматься о жизни, а только из-за того что там показали девственникам как гг трахнул девочку и все, после этого пошел нереальный хайп игры в инцельском сообществе

Giggity

Чел, ты вообще не стараешься , если занимаешься троллингом , делай это не так открыто, а то получаешь просто статус местного дуpачка и не более

Sorsh

Аыыы в игре есть пикантная сцына, изза этого в ыгру ыграют тупые шкальники ыыы

Прошли с друзьями, были немного разочарованы концовкой, а так с удовольствием провели пару вечеров

Серьёзно клоуны откуда вы такие берётесь во времена когда порнуха находится в 2 клика и в игру играть ради неё не обязательно?

MistaSpider Sorsh

Ну у мальчик судя по всему никогда с женским полом не взаимодействовал... Отсюда и реакция такая детская

SexualHarassmentPanda

Самое главное это то, что у неё есть душа. А это капец какое редкое явление в наши дни. Игру делали реально офигенные и талантливые люди и это чувствуется с самого начала и не отпускает до конца.

Единственное что я надеюсь добавят это возможность скипать ролики что бы появилась возможность эпизоды быстро переигрывать

UnfoundedRylan

Наконец то хороший сюжет про супергероев . И персонажи крутые.

Отец Михоил

Кайф,ждём второй сезон😌

MistaSpider

Если оценивать как интерактивное кино - шедевр.

Costollom
Если оценивать как интерактивное кино - шедевр.

Как мультфильм или как игра по отдельности - не очень, что ли?

Wokedead

Так игра и есть интерактивный мультсериал. И да, согласен, она шедевр.

MistaSpider Costollom

Это тяжело назвать игрой. Если вырезать эти моменты когда главный герой работает диспетчером - итоговый продукт ничего не потерял бы. В итоге получили бы отличный интерактивный сериал. Хоть и короткий

Hidan20

Лично для меня лучшая игра 2025 года.

Ivan Snou ИN7

Поддерживаю бро) очень душевная игра, которая очень и очень долго не отпускает, очень буду ждать второй сезон)

ЧикаПанаЧикаТана

ПЕРЕоценённых игр

Haranis

Норм мульт

Real Slim Shady

Скиньте фулл

Беккер5443

Но это игра пародия из игр. Tellte Games потому что у них персонажи двигались, а это тупо сидишь за компом и управляешь злодеями. Чистого геймплея не вижу за игру поставлю оценку 8/10.

Extor Menoger

> геймплея не вижу
> за игру поставлю

Какая же это игра если в ней геймплея нету ? 0/10 надо ставить. И оценивать как мультик с вариантами выбора аля черное зеркало брандашмыг

1
