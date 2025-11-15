Dispatch стала одной из самых высокоценных игр года по отзывам критиков

Игра Dispatch, разработанная студией AdHoc Studio и выпущенная 22 октября 2025 года, завоевала признание критиков и стала одной из самых высокооцененных игр года. Согласно рецензиям, которые появились на агрегаторе Метакритик после выхода последних эпизодов 12 ноября, игра получила впечатляющие оценки от ведущих игровых изданий:

10/10 GAMINGbible

10/10 VideoGamer

10/10 Try Hard Guides

10/10 Omelete

10/10 IGN Portugal

9/10 Game8

9/10 CGMagazine

9/10 Game Informer

9/10 Worth Playing

8.9/10 PC Gamer

8/10 GameSpot

Единственным исключением стал Screen Hub, присудивший 6/10 за медленный темп игры и несущественное влияние игрока на сюжет.

Средний рейтинг на Metacritic составил 89/100, и столько же на OpenCritic. На платформе Steam игра получила 97% положительных отзывов на основе более 45 тысяч оценок.

Dispatch представляет собой комедийный симулятор рабочего места в мире супергероев, где игрокам предстоит управлять командой нестандартных героев, принимать стратегические решения и развивать личные отношения. Игра, созданная ветеранами Telltale Games, уже продала более 1 миллиона копий за первые 10 дней после релиза и рассматривается как претендент на звание "Игра года".