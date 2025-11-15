Dispatch стала одной из самых высокоценных игр года по отзывам критиков

Игра Dispatch, разработанная студией AdHoc Studio и выпущенная 22 октября 2025 года, завоевала признание критиков и стала одной из самых высокооцененных игр года. Согласно рецензиям, которые появились на агрегаторе Метакритик после выхода последних эпизодов 12 ноября, игра получила впечатляющие оценки от ведущих игровых изданий:
- 10/10 GAMINGbible
- 10/10 VideoGamer
- 10/10 Try Hard Guides
- 10/10 Omelete
- 10/10 IGN Portugal
- 9/10 Game8
- 9/10 CGMagazine
- 9/10 Game Informer
- 9/10 Worth Playing
- 8.9/10 PC Gamer
- 8/10 GameSpot
Единственным исключением стал Screen Hub, присудивший 6/10 за медленный темп игры и несущественное влияние игрока на сюжет.
Средний рейтинг на Metacritic составил 89/100, и столько же на OpenCritic. На платформе Steam игра получила 97% положительных отзывов на основе более 45 тысяч оценок.
Dispatch представляет собой комедийный симулятор рабочего места в мире супергероев, где игрокам предстоит управлять командой нестандартных героев, принимать стратегические решения и развивать личные отношения. Игра, созданная ветеранами Telltale Games, уже продала более 1 миллиона копий за первые 10 дней после релиза и рассматривается как претендент на звание "Игра года".
Обычная,унылая новвелка коих и так выходило полно. Проект выстрелил не потому что, это какая-то хорошая игра это все таки не игра, а кинцо или не потому что там какие-то умные и философские диалоги которые позволяют задуматься о жизни, а только из-за того что там показали девственникам как гг трахнул девочку и все, после этого пошел нереальный хайп игры в инцельском сообществе
Чел, ты вообще не стараешься , если занимаешься троллингом , делай это не так открыто, а то получаешь просто статус местного дуpачка и не более
Аыыы в игре есть пикантная сцына, изза этого в ыгру ыграют тупые шкальники ыыы
Прошли с друзьями, были немного разочарованы концовкой, а так с удовольствием провели пару вечеров
Серьёзно клоуны откуда вы такие берётесь во времена когда порнуха находится в 2 клика и в игру играть ради неё не обязательно?
Ну у мальчик судя по всему никогда с женским полом не взаимодействовал... Отсюда и реакция такая детская
Самое главное это то, что у неё есть душа. А это капец какое редкое явление в наши дни. Игру делали реально офигенные и талантливые люди и это чувствуется с самого начала и не отпускает до конца.
Единственное что я надеюсь добавят это возможность скипать ролики что бы появилась возможность эпизоды быстро переигрывать
Наконец то хороший сюжет про супергероев . И персонажи крутые.
Кайф,ждём второй сезон😌
Если оценивать как интерактивное кино - шедевр.
Как мультфильм или как игра по отдельности - не очень, что ли?
Так игра и есть интерактивный мультсериал. И да, согласен, она шедевр.
Это тяжело назвать игрой. Если вырезать эти моменты когда главный герой работает диспетчером - итоговый продукт ничего не потерял бы. В итоге получили бы отличный интерактивный сериал. Хоть и короткий
Лично для меня лучшая игра 2025 года.
Поддерживаю бро) очень душевная игра, которая очень и очень долго не отпускает, очень буду ждать второй сезон)
ПЕРЕоценённых игр
Норм мульт
Скиньте фулл
Но это игра пародия из игр. Tellte Games потому что у них персонажи двигались, а это тупо сидишь за компом и управляешь злодеями. Чистого геймплея не вижу за игру поставлю оценку 8/10.
> геймплея не вижу
> за игру поставлю
Какая же это игра если в ней геймплея нету ? 0/10 надо ставить. И оценивать как мультик с вариантами выбора аля черное зеркало брандашмыг