Dispatch стилизован под анимационный сериал, чтобы сделать игру доступнее и убрать устаревшие элементы

AdHoc Studios раскрыли, почему их новая игра Dispatch выглядит и ощущается иначе, чем предыдущие проекты Telltale. По словам сооснователя студии Денниса Ленарта, команда решила убрать многие привычные для приключенческих игр элементы, чтобы сделать историю более доступной для широкой аудитории.

«Мы показывали людям наши игры и слышали: «О, это похоже на видеоигру», — вспоминает Ленарт. «С Dispatch у нас возникла идея: а если убрать эти барьеры входа, мы сможем донести интерактивные истории до более широкой аудитории?»

Именно поэтому Dispatch стилизован под премиальный анимационный сериал, похожий на телевизионные шоу, которые зрители уже знают. Ленарт добавляет, что команда сознательно убрала все элементы, которые замедляли ритм, сравнивая геймплей с телевизионной драмой, где персонажи не отвлекаются на мелочи вроде похода за чашкой кофе.

Режиссёр Dispatch Ник Херман пояснил, что в разработке приключенческих игр с исследованиями и головоломками они работали долгое время, но к моменту создания Dispatch почувствовали, что этот формат стал устаревшим. По его словам, именно это ощущение подтолкнуло команду к новому подходу.

Интересно, что в то время как фанаты приключенческих игр считали, что Telltale слишком упростила геймплей в The Walking Dead и последующих проектах, создатели Dispatch решили идти почти в противоположную сторону, полностью переосмыслив структуру интерактивной истории.