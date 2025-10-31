ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
7.5 110 оценок

Dispatch установила рекорд - стала самой высокооценённой игрой в истории PlayStation Store

butcher69 butcher69

Игроки на PlayStation продолжают активно оценивать новинки для PS5, и внезапно на вершине рейтинга появилась Dispatch — проект, который стал настоящим феноменом и сумел обойти даже признанных лидеров индустрии.

На сегодняшний день Dispatch имеет средний балл 4,93 из 5 при более чем 3500 пользовательских отзывах, что делает её самой высокооценённой игрой в истории PlayStation Store. Такой результат — редкость даже для самых ожидаемых и амбициозных проектов последних лет.

Интересно, что Dispatch не принадлежит к крупным блокбастерам — напротив, это относительно камерная игра, сумевшая завоевать сердца игроков благодаря атмосфере, вниманию к деталям и сильному повествованию. Её успех доказывает, что аудитория PS5 всё больше ценит не только масштаб и графику, но и оригинальность авторского подхода.

До этого времени лидером пользовательских рейтингов оставалась Clair Obscur: Expedition 33, доминировавшая в чартах и рассматриваемая как один из главных претендентов на звание «Игры года 2025». Однако внезапный взлёт Dispatch изменил расстановку сил, добавив интриги в предстоящие награды конца года.

Сегодня оценки пользователей PlayStation Store стали ключевым индикатором качества — именно сообщество определяет, какие тайтлы становятся по-настоящему культовыми. Судя по нынешним результатам, Dispatch уже заслужила место в истории — как игра, которую стоит попробовать каждому владельцу PS5.

Комментарии:  12
jax baron

Естественно на пс5 уже и играть не чего.

7
TheLokich

Игра даже без этого заслуживает внимания, жаль что эпизоды будут выходитть медленно и лучше или подождать или будет ломка от того что история не окончена.

ThinFalco

Фига себе, поздравляю разрабов🙂🤘

6
Лев Левин

и главное заслуженно

6
Majester

Ну это просто мультик

Геймплея тут нет

2
Hevin

А в играх подобного жанра был когда-то геймплей? Что-то новое

2
Лев Левин

это интерактивное кино, в этом и есть фишка.

J a r v i s

Там есть геймплей и даже прокачка навыков

3
Viking90

Люблю интерактивное кино, там условностей нет.

inkomniak

а я паучка серию только начал проходить ))) Dispatch хорошая игра? говорят не все эпизоды еще вышли

Ненастоящее Имя

Кто бы что не говорил а мне понравилась игра, рисовка просто класс.