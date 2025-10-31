Dispatch установила рекорд - стала самой высокооценённой игрой в истории PlayStation Store

Игроки на PlayStation продолжают активно оценивать новинки для PS5, и внезапно на вершине рейтинга появилась Dispatch — проект, который стал настоящим феноменом и сумел обойти даже признанных лидеров индустрии.

На сегодняшний день Dispatch имеет средний балл 4,93 из 5 при более чем 3500 пользовательских отзывах, что делает её самой высокооценённой игрой в истории PlayStation Store. Такой результат — редкость даже для самых ожидаемых и амбициозных проектов последних лет.

Интересно, что Dispatch не принадлежит к крупным блокбастерам — напротив, это относительно камерная игра, сумевшая завоевать сердца игроков благодаря атмосфере, вниманию к деталям и сильному повествованию. Её успех доказывает, что аудитория PS5 всё больше ценит не только масштаб и графику, но и оригинальность авторского подхода.

До этого времени лидером пользовательских рейтингов оставалась Clair Obscur: Expedition 33, доминировавшая в чартах и рассматриваемая как один из главных претендентов на звание «Игры года 2025». Однако внезапный взлёт Dispatch изменил расстановку сил, добавив интриги в предстоящие награды конца года.

Сегодня оценки пользователей PlayStation Store стали ключевым индикатором качества — именно сообщество определяет, какие тайтлы становятся по-настоящему культовыми. Судя по нынешним результатам, Dispatch уже заслужила место в истории — как игра, которую стоит попробовать каждому владельцу PS5.