Dispatch установила рекорд - стала самой высокооценённой игрой в истории PlayStation Store

Игроки на PlayStation продолжают активно оценивать новинки для PS5, и внезапно на вершине рейтинга появилась Dispatch — проект, который стал настоящим феноменом и сумел обойти даже признанных лидеров индустрии.
На сегодняшний день Dispatch имеет средний балл 4,93 из 5 при более чем 3500 пользовательских отзывах, что делает её самой высокооценённой игрой в истории PlayStation Store. Такой результат — редкость даже для самых ожидаемых и амбициозных проектов последних лет.
Интересно, что Dispatch не принадлежит к крупным блокбастерам — напротив, это относительно камерная игра, сумевшая завоевать сердца игроков благодаря атмосфере, вниманию к деталям и сильному повествованию. Её успех доказывает, что аудитория PS5 всё больше ценит не только масштаб и графику, но и оригинальность авторского подхода.
До этого времени лидером пользовательских рейтингов оставалась Clair Obscur: Expedition 33, доминировавшая в чартах и рассматриваемая как один из главных претендентов на звание «Игры года 2025». Однако внезапный взлёт Dispatch изменил расстановку сил, добавив интриги в предстоящие награды конца года.
Сегодня оценки пользователей PlayStation Store стали ключевым индикатором качества — именно сообщество определяет, какие тайтлы становятся по-настоящему культовыми. Судя по нынешним результатам, Dispatch уже заслужила место в истории — как игра, которую стоит попробовать каждому владельцу PS5.
Естественно на пс5 уже и играть не чего.
Игра даже без этого заслуживает внимания, жаль что эпизоды будут выходитть медленно и лучше или подождать или будет ломка от того что история не окончена.
Фига себе, поздравляю разрабов🙂🤘
и главное заслуженно
Ну это просто мультик
Геймплея тут нет
А в играх подобного жанра был когда-то геймплей? Что-то новое
это интерактивное кино, в этом и есть фишка.
Там есть геймплей и даже прокачка навыков
Люблю интерактивное кино, там условностей нет.
а я паучка серию только начал проходить ))) Dispatch хорошая игра? говорят не все эпизоды еще вышли
Кто бы что не говорил а мне понравилась игра, рисовка просто класс.