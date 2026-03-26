Dispatch выйдет на Xbox этим летом

Авторы визуальной новеллы Dispatch объявили о скором выходе игры на Xbox, после чего она станет доступна и на всех остальных консолях. Анонс состоялся во время Xbox Partner Preview 26 марта.

Игра впервые была выпущена во второй половине 2025 года на PC и PlayStation 5, а позднее добралась до Nintendo Switch 2. Версия для Switch 2 вызвала споры из-за автоматической цензуры контента. В предстоящем издании для Xbox цензура будет контролироваться самим игроком. Разработчики из AdHoc отметили, что ранее вели переговоры с Nintendo о возможных путях решения этой проблемы.

Dispatch получила высокую оценку критиков: вместе с Clair Obscur: Expedition 33 она лидировала по числу номинаций на BAFTA Awards 2026. Директор The Witcher 3, Конрад Томашкевич, назвал Dispatch своей игрой года. Продажи игры также впечатляют — более 2 миллионов копий за первый месяц после релиза.

Ожидается, что Xbox версия появится летом 2026 года и будет включена в Xbox Game Pass, однако точная дата релиза пока не объявлена.