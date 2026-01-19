Фанаты Dispatch почти единогласно решили, кого бы выгнали из команды, будь у них свободный выбор

Несмотря на горячие споры сообщества о романтических линиях с Невидивой и Блейзер, самый трудный и запоминающийся выбор в Dispatch, по мнению фанатов, совсем другой. Речь о моменте, когда главный герой должен решить, кого исключить из команды супергероев - Сонара или Купе.

Однако, как выяснилось, подавляющее большинство игроков сходятся во мнении: если бы выбор был свободным, обе эти жертвы были бы не нужны. Настоящим кандидатом на вылет должен был стать кое-кто другой. В масштабном обсуждении на сабреддите игры пользователь JimHFD103 задал, казалось бы, очевидный вопрос: "Кого бы вы выгнали из Я-команды, если бы вам дали свободный выбор?" Ответ сообщества был почти единогласным - Фламбе.

Почему именно он? Фанаты указывают на намеки в сюжете, что Фламбе, вероятно, сам устраивал пожары, чтобы героически их тушить и подниматься в рейтинге. Его неприкрытая вражда с Робертом достигает пика, если раскрыть личность Меха-мена, и едва не приводит к убийству протагониста. В то время как действия Сонара и Купе, попытавшихся убить Роберта по приказу Полога, получают развязку и последствия, проступки Фламбе в повествовании просто игнорируются.

Вторым по частоте упоминаний в списке кандидатов на вылет стала Невидива. Многие отмечают, что в первых эпизодах она не производит сильного впечатления и стабильно занимает последнее место в рейтинге до финала игры, что некоторые списывают на сюжетную броню.

Таким образом, дилемма "Сонар или Купе?" уступила место новой, еще более жаркой дискуссии: был ли принудительный выбор Роберта ошибкой разработчиков или гениальным ходом, заставившим игроков пожертвовать симпатичными, но невиновными героями, оставив безнаказанным настоящее слабое звено?