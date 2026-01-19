ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.6 821 оценка

Фанаты Dispatch почти единогласно решили, кого бы выгнали из команды, будь у них свободный выбор

2BLaraSex 2BLaraSex

Несмотря на горячие споры сообщества о романтических линиях с Невидивой и Блейзер, самый трудный и запоминающийся выбор в Dispatch, по мнению фанатов, совсем другой. Речь о моменте, когда главный герой должен решить, кого исключить из команды супергероев - Сонара или Купе.

Однако, как выяснилось, подавляющее большинство игроков сходятся во мнении: если бы выбор был свободным, обе эти жертвы были бы не нужны. Настоящим кандидатом на вылет должен был стать кое-кто другой. В масштабном обсуждении на сабреддите игры пользователь JimHFD103 задал, казалось бы, очевидный вопрос: "Кого бы вы выгнали из Я-команды, если бы вам дали свободный выбор?" Ответ сообщества был почти единогласным - Фламбе.

Почему именно он? Фанаты указывают на намеки в сюжете, что Фламбе, вероятно, сам устраивал пожары, чтобы героически их тушить и подниматься в рейтинге. Его неприкрытая вражда с Робертом достигает пика, если раскрыть личность Меха-мена, и едва не приводит к убийству протагониста. В то время как действия Сонара и Купе, попытавшихся убить Роберта по приказу Полога, получают развязку и последствия, проступки Фламбе в повествовании просто игнорируются.

Вторым по частоте упоминаний в списке кандидатов на вылет стала Невидива. Многие отмечают, что в первых эпизодах она не производит сильного впечатления и стабильно занимает последнее место в рейтинге до финала игры, что некоторые списывают на сюжетную броню.

Таким образом, дилемма "Сонар или Купе?" уступила место новой, еще более жаркой дискуссии: был ли принудительный выбор Роберта ошибкой разработчиков или гениальным ходом, заставившим игроков пожертвовать симпатичными, но невиновными героями, оставив безнаказанным настоящее слабое звено?

Комментарии:  18
ModestDL

Забавно было наблюдать что фактически игрока принуждают выгонять кого то из тех персонажей, которые меньше всего оскорбляют ГГ в первых эпизодах, при этом наименее приятные в общении персонажи имеют толстенную сюжетную броню. Хотя логично, в кинцах от Telltale никогда реальных выборов и не было.

14
HiopsNerevar

А ничего что отношение персонажа к гг вообще никак не влияет? Тебя заставляют выгонять менее эффективного сотрудника. Потому что это твоя работа. Я не отрицаю влияния сюжетной брони, но походу народ немного не в ту степь уехал перекладывая рабочие обязанности в плоскость эмоциональной привязанности.

3
ModestDL HiopsNerevar

Чушь не пиши. Тебя заставляют выгонять того, кого сценаристы тебе позволят выгнать - чисто иллюзия выбора. Кого сценарист назовёт малоэффективным (в соответствии с сюжетной броней или рассовыми/гендрными квотами в команде), того тебя и принудят выгонять.

1
coffee_break

Кстати, да, Невидива в начале игры весьма посредственная (что вполне стыкуется с ее рейтингом). И да, Фламбе выглядит как наиболее подходящий вариант для исключения.

3
Laver1

Фламбе эффективно потушил сотни пожаров, спася много людей. Да да. Давайте уволим того кто делом занимается. И ответственно подходит к делу. За что и имеет высокий рейтинг.

Tatyana M

Смысл программы Феникс это перевоспитание, а не увольнение озлобленных преступников на улицы из-за "неуспеваемости", после чего они начинают убивать. Люди всерьёз осуждают Бэтмена, за то, что он отпускает Джокера, а сами чем лучше!?...лицемерие

1
ModestDL

Смысл программы Феникс не увольнение на улицы, а возвращение в тюрьму преступников в случае неудачи перевоспитания, как они того и заслуживают.

Tatyana M ModestDL

Они их именно увольняют, после чего те прекрасно возвращаются на тёмную сторону.

ModestDL Tatyana M

В игре в нескольких диалогах говорится, что они возвратятся в тюрьму, если не смогут "перевоспитаться". Но по факту они возвращаются на улицы ради стереотипной драмы в стиле "ты выбрал другого, теперь я буду тебе мстить"

Kenn1y

Между Сонаром и Купе странный выбор дают по сюжету, практически очевидно, кого выбрать.

Venom792531

Я бы лучше выгнал Невидиву, самый тупой персонаж в игре с кучей глупых решений и поступков.