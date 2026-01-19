Фанаты Dispatch почти единогласно решили, кого бы выгнали из команды, будь у них свободный выбор

Несмотря на горячие споры сообщества о романтических линиях с Невидивой и Блейзер, самый трудный и запоминающийся выбор в Dispatch, по мнению фанатов, совсем другой. Речь о моменте, когда главный герой должен решить, кого исключить из команды супергероев - Сонара или Купе.
Однако, как выяснилось, подавляющее большинство игроков сходятся во мнении: если бы выбор был свободным, обе эти жертвы были бы не нужны. Настоящим кандидатом на вылет должен был стать кое-кто другой. В масштабном обсуждении на сабреддите игры пользователь JimHFD103 задал, казалось бы, очевидный вопрос: "Кого бы вы выгнали из Я-команды, если бы вам дали свободный выбор?" Ответ сообщества был почти единогласным - Фламбе.
Почему именно он? Фанаты указывают на намеки в сюжете, что Фламбе, вероятно, сам устраивал пожары, чтобы героически их тушить и подниматься в рейтинге. Его неприкрытая вражда с Робертом достигает пика, если раскрыть личность Меха-мена, и едва не приводит к убийству протагониста. В то время как действия Сонара и Купе, попытавшихся убить Роберта по приказу Полога, получают развязку и последствия, проступки Фламбе в повествовании просто игнорируются.
Вторым по частоте упоминаний в списке кандидатов на вылет стала Невидива. Многие отмечают, что в первых эпизодах она не производит сильного впечатления и стабильно занимает последнее место в рейтинге до финала игры, что некоторые списывают на сюжетную броню.
Таким образом, дилемма "Сонар или Купе?" уступила место новой, еще более жаркой дискуссии: был ли принудительный выбор Роберта ошибкой разработчиков или гениальным ходом, заставившим игроков пожертвовать симпатичными, но невиновными героями, оставив безнаказанным настоящее слабое звено?
Забавно было наблюдать что фактически игрока принуждают выгонять кого то из тех персонажей, которые меньше всего оскорбляют ГГ в первых эпизодах, при этом наименее приятные в общении персонажи имеют толстенную сюжетную броню. Хотя логично, в кинцах от Telltale никогда реальных выборов и не было.
А ничего что отношение персонажа к гг вообще никак не влияет? Тебя заставляют выгонять менее эффективного сотрудника. Потому что это твоя работа. Я не отрицаю влияния сюжетной брони, но походу народ немного не в ту степь уехал перекладывая рабочие обязанности в плоскость эмоциональной привязанности.
Чушь не пиши. Тебя заставляют выгонять того, кого сценаристы тебе позволят выгнать - чисто иллюзия выбора. Кого сценарист назовёт малоэффективным (в соответствии с сюжетной броней или рассовыми/гендрными квотами в команде), того тебя и принудят выгонять.
Кстати, да, Невидива в начале игры весьма посредственная (что вполне стыкуется с ее рейтингом). И да, Фламбе выглядит как наиболее подходящий вариант для исключения.
Фламбе эффективно потушил сотни пожаров, спася много людей. Да да. Давайте уволим того кто делом занимается. И ответственно подходит к делу. За что и имеет высокий рейтинг.
Смысл программы Феникс это перевоспитание, а не увольнение озлобленных преступников на улицы из-за "неуспеваемости", после чего они начинают убивать. Люди всерьёз осуждают Бэтмена, за то, что он отпускает Джокера, а сами чем лучше!?...лицемерие
Смысл программы Феникс не увольнение на улицы, а возвращение в тюрьму преступников в случае неудачи перевоспитания, как они того и заслуживают.
Они их именно увольняют, после чего те прекрасно возвращаются на тёмную сторону.
В игре в нескольких диалогах говорится, что они возвратятся в тюрьму, если не смогут "перевоспитаться". Но по факту они возвращаются на улицы ради стереотипной драмы в стиле "ты выбрал другого, теперь я буду тебе мстить"
Между Сонаром и Купе странный выбор дают по сюжету, практически очевидно, кого выбрать.
Я бы лучше выгнал Невидиву, самый тупой персонаж в игре с кучей глупых решений и поступков.