Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.5 552 оценки

"ИИ на такое не способен": Создатель "Ведьмак 3" назвал Dispatch главной игрой 2025 года

Gutsz Gutsz

Конрад Томашкевич, прославившийся как геймдиректор культовых «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077, а ныне возглавляющий студию Rebel Wolves, в интервью изданию Eurogamer поделился своим мнением о лучших проектах уходящего года. По словам разработчика, недавно он прошел интерактивную драму Dispatch и остался под глубоким впечатлением.

Это моя игра года. Я обожаю эту игру.

— заявил Томашкевич, обсуждая свой текущий проект The Blood of Dawnwalker и состояние индустрии.

Геймдиректор использовал успех Dispatch как ключевой аргумент в споре о роли нейросетей в разработке. Он убежден, что искусственный интеллект в принципе неспособен создать подобный проект, так как машине недоступны подлинные чувства. По его мнению, для создания шедевра нужны люди с «творческим огнем», желающие рассказать историю и вызвать у игрока эмпатию — то, что алгоритмы понять не в силах. Игры, созданные исключительно ИИ, Томашкевич назвал «лишенными души».

Нужны люди, которые чувствуют, у которых есть творческий огонь, которые хотят что-то доказать.

С мнением коллеги солидарен и Ник Херман, креативный директор Dispatch и сооснователь AdHoc Studio. Он подчеркнул, что ИИ — это «производственное, а не творческое решение», и оно становится творческим инструментом только в том случае, если у самого автора отсутствует креативность. Херман отметил, что игра живых актеров, таких как Аарон Пол и Джеффри Райт, привнесла в персонажей Dispatch неожиданную глубину, которую невозможно сгенерировать.

Признание от ветерана индустрии — не единственная высокая оценка в адрес проекта за последние дни. Ранее мы писали, что разработчик экшена 007 First Light также высоко оценил.

Разработчик экшена 007 First Light назвал Dispatch "чертовски фантастической" игрой, способной многому научить

Стоит отметить, что, несмотря на поздний релиз Dispatch, проект всё-таки смог получить признание критиков и попасть в список претендентов на главную премию года. Интерактивная драма представлена в одной из номинаций на предстоящей церемонии The Game Awards.

Clair Obscur: Expedition 33, Silksong и Kingdom Come Deliverance 2: названы все номинанты на главную игровую премию
Комментарии:  14
Kenn1y

Не тянет она на главную совсем, даже в топ 10 не факт, что должна попасть.

14
DisAssBella

Мда...кал с алиментами гэйплея игрой называют...

14
Mad IVIax

Возможно, он был бы прав, если б это была игра, а не мультфильм с крупицами геймплея🌚

9
Nikita Mr

Ого, познакомился с жанром интерактивного кино?) Поздравляю!)

5
Енот Херсонский

Когда это интерактивный мультфильм, стал игрой? ))

6
ZAUSA
ИИ уже давно голых баб рисует.

2
Hevin

Ну не игру года, но пару номинаций ей светит, всё-таки в этом году ничего интересного особо не было

2
Aaro Niro

Задрали уже все со своим Dispatch. Вышла просто неплохая адвенчура так теперь все из неё чуть ли не игрой десятилетие начали делать. Что в этом году больше никаких игр не выходило что об ней постоянно говорят?

2
Egik81

И в плане пиара ИИ ещё далеко. Впрочем, учитывая, сколько ИИ лет, а так же чей продукт это. Слишком рано говорить о способностях ИИ. Нам потребовались десятки тысяч лет эволюции. Даже для такого уровня как сейчас. И судя по подобным Конраду Томашкевичу заявления нам самим ещё очень далеко до нужного уровня.

1
Pastofarian

Нам потребовались десятки тысяч лет эволюции.

Миллионы.

Egik81 Pastofarian

я про хомо сапиенсов имею в виду. А само человечество да миллионы лет.

ПтирЯ

Разрабы собирались добавить больше сцен секаса .... когда? :D:D:D

1
Константин335

Хоть игра и неплохая, но интерактивный фильм точно не может быть игрой года. Еще согласен на номинацию лучший интерактивный фильм или лучший сюжет, но точно не игра года

1
