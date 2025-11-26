"ИИ на такое не способен": Создатель "Ведьмак 3" назвал Dispatch главной игрой 2025 года

Конрад Томашкевич, прославившийся как геймдиректор культовых «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077, а ныне возглавляющий студию Rebel Wolves, в интервью изданию Eurogamer поделился своим мнением о лучших проектах уходящего года. По словам разработчика, недавно он прошел интерактивную драму Dispatch и остался под глубоким впечатлением.

Это моя игра года. Я обожаю эту игру.

— заявил Томашкевич, обсуждая свой текущий проект The Blood of Dawnwalker и состояние индустрии.

Геймдиректор использовал успех Dispatch как ключевой аргумент в споре о роли нейросетей в разработке. Он убежден, что искусственный интеллект в принципе неспособен создать подобный проект, так как машине недоступны подлинные чувства. По его мнению, для создания шедевра нужны люди с «творческим огнем», желающие рассказать историю и вызвать у игрока эмпатию — то, что алгоритмы понять не в силах. Игры, созданные исключительно ИИ, Томашкевич назвал «лишенными души».

Нужны люди, которые чувствуют, у которых есть творческий огонь, которые хотят что-то доказать.

С мнением коллеги солидарен и Ник Херман, креативный директор Dispatch и сооснователь AdHoc Studio. Он подчеркнул, что ИИ — это «производственное, а не творческое решение», и оно становится творческим инструментом только в том случае, если у самого автора отсутствует креативность. Херман отметил, что игра живых актеров, таких как Аарон Пол и Джеффри Райт, привнесла в персонажей Dispatch неожиданную глубину, которую невозможно сгенерировать.

Признание от ветерана индустрии — не единственная высокая оценка в адрес проекта за последние дни. Ранее мы писали, что разработчик экшена 007 First Light также высоко оценил.

Стоит отметить, что, несмотря на поздний релиз Dispatch, проект всё-таки смог получить признание критиков и попасть в список претендентов на главную премию года. Интерактивная драма представлена в одной из номинаций на предстоящей церемонии The Game Awards.