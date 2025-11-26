"ИИ на такое не способен": Создатель "Ведьмак 3" назвал Dispatch главной игрой 2025 года

Конрад Томашкевич, прославившийся как геймдиректор культовых «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077, а ныне возглавляющий студию Rebel Wolves, в интервью изданию Eurogamer поделился своим мнением о лучших проектах уходящего года. По словам разработчика, недавно он прошел интерактивную драму Dispatch и остался под глубоким впечатлением.
Это моя игра года. Я обожаю эту игру.
— заявил Томашкевич, обсуждая свой текущий проект The Blood of Dawnwalker и состояние индустрии.
Геймдиректор использовал успех Dispatch как ключевой аргумент в споре о роли нейросетей в разработке. Он убежден, что искусственный интеллект в принципе неспособен создать подобный проект, так как машине недоступны подлинные чувства. По его мнению, для создания шедевра нужны люди с «творческим огнем», желающие рассказать историю и вызвать у игрока эмпатию — то, что алгоритмы понять не в силах. Игры, созданные исключительно ИИ, Томашкевич назвал «лишенными души».
Нужны люди, которые чувствуют, у которых есть творческий огонь, которые хотят что-то доказать.
С мнением коллеги солидарен и Ник Херман, креативный директор Dispatch и сооснователь AdHoc Studio. Он подчеркнул, что ИИ — это «производственное, а не творческое решение», и оно становится творческим инструментом только в том случае, если у самого автора отсутствует креативность. Херман отметил, что игра живых актеров, таких как Аарон Пол и Джеффри Райт, привнесла в персонажей Dispatch неожиданную глубину, которую невозможно сгенерировать.
Признание от ветерана индустрии — не единственная высокая оценка в адрес проекта за последние дни. Ранее мы писали, что разработчик экшена 007 First Light также высоко оценил.
Стоит отметить, что, несмотря на поздний релиз Dispatch, проект всё-таки смог получить признание критиков и попасть в список претендентов на главную премию года. Интерактивная драма представлена в одной из номинаций на предстоящей церемонии The Game Awards.
Не тянет она на главную совсем, даже в топ 10 не факт, что должна попасть.
Мда...кал с алиментами гэйплея игрой называют...
Возможно, он был бы прав, если б это была игра, а не мультфильм с крупицами геймплея🌚
Ого, познакомился с жанром интерактивного кино?) Поздравляю!)
Когда это интерактивный мультфильм, стал игрой? ))
ИИ уже давно голых баб рисует.
Ну не игру года, но пару номинаций ей светит, всё-таки в этом году ничего интересного особо не было
Задрали уже все со своим Dispatch. Вышла просто неплохая адвенчура так теперь все из неё чуть ли не игрой десятилетие начали делать. Что в этом году больше никаких игр не выходило что об ней постоянно говорят?
И в плане пиара ИИ ещё далеко. Впрочем, учитывая, сколько ИИ лет, а так же чей продукт это. Слишком рано говорить о способностях ИИ. Нам потребовались десятки тысяч лет эволюции. Даже для такого уровня как сейчас. И судя по подобным Конраду Томашкевичу заявления нам самим ещё очень далеко до нужного уровня.
Нам потребовались десятки тысяч лет эволюции.
Миллионы.
я про хомо сапиенсов имею в виду. А само человечество да миллионы лет.
Разрабы собирались добавить больше сцен секаса .... когда? :D:D:D
Хоть игра и неплохая, но интерактивный фильм точно не может быть игрой года. Еще согласен на номинацию лучший интерактивный фильм или лучший сюжет, но точно не игра года