Инвесторы не верили в успех Dispatch, а теперь игра может выполнить трехлетний план продаж за три месяца

Разработчики из AdHoc Studio доказали, что инвесторы ошибались насчет повествовательных игр. Их проект, супергеройский комедийный экшен Dispatch, может достичь целевого плана по продажам за три месяца, хотя на его выполнение отводилось три года. Об этом в интервью порталу Gamesindustry сообщил исполнительный продюсер Майкл Чунг.

Мы на пути к выполнению трехлетнего плана за три месяца. Мы были уверены, что людям понравится игра. Но чтобы настолько понравилась - этого я не ожидал.

Успех игры во многом связан с ее нестандартным релизом: вместо того, чтобы выйти целиком, Dispatch выходил еженедельными сериями, как телесериал. Это решение, которое, по словам Чунга, "общепринятая мудрость категорически не рекомендовала", привело к обратному эффекту - игроки не уходили, а присоединялись волнами.

Успех стал настоящим оправданием для команды, которой было сложно найти инвесторов. Скептики часто указывали на провалившиеся игры в этом жанре, утверждая, что он нерентабелен.

Они говорили: "Вон та игра провалилась". А мы смотрели на ту игру и думали: "Но ее творческая составляющая была слабой". Вы же не будете указывать на плохой фильм и говорить: "Кино мертво. Мы больше никогда не будем снимать фильмы, потому что вот этот провалился". Но именно так люди подходят к нашему жанру.

В итоге студия нашла поддержку в лице компании Critical Role, которая сама построила бизнес на повествовании. Их вера в проект оказалась решающей.