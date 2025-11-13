Инвесторы не верили в успех Dispatch, а теперь игра может выполнить трехлетний план продаж за три месяца

Разработчики из AdHoc Studio доказали, что инвесторы ошибались насчет повествовательных игр. Их проект, супергеройский комедийный экшен Dispatch, может достичь целевого плана по продажам за три месяца, хотя на его выполнение отводилось три года. Об этом в интервью порталу Gamesindustry сообщил исполнительный продюсер Майкл Чунг.
Мы на пути к выполнению трехлетнего плана за три месяца. Мы были уверены, что людям понравится игра. Но чтобы настолько понравилась - этого я не ожидал.
Успех игры во многом связан с ее нестандартным релизом: вместо того, чтобы выйти целиком, Dispatch выходил еженедельными сериями, как телесериал. Это решение, которое, по словам Чунга, "общепринятая мудрость категорически не рекомендовала", привело к обратному эффекту - игроки не уходили, а присоединялись волнами.
Успех стал настоящим оправданием для команды, которой было сложно найти инвесторов. Скептики часто указывали на провалившиеся игры в этом жанре, утверждая, что он нерентабелен.
Они говорили: "Вон та игра провалилась". А мы смотрели на ту игру и думали: "Но ее творческая составляющая была слабой". Вы же не будете указывать на плохой фильм и говорить: "Кино мертво. Мы больше никогда не будем снимать фильмы, потому что вот этот провалился". Но именно так люди подходят к нашему жанру.
В итоге студия нашла поддержку в лице компании Critical Role, которая сама построила бизнес на повествовании. Их вера в проект оказалась решающей.
Инвесторы ничего не понимают в играх, тем более чего хотят игроки. У них логика успешного успеха типа такая: сегодня сверхпопулярный условный Фортнайт, значит будем инвестировать в его клоны, игнорируя другие жанры и сеттинги.
Думаю инвесторы как "игровой" продукт оценивали его посредственно не без причины - геймплея особо нет, кругом очевидные фейковые выборы, а весь продукт, вкрай на 6.5 часов, неподходит под любые стандарты.
Просто видимо инвесторы не вкурсе что на рынке игр сейчас 0 интересных историй и героев, а на это существует максимальный запрос.
Всё равно тут больше удача, игра поймала хайп в нужный момент. А интересные герои с интересным сюжетом и нулевым гемплеем напоминает описание хентай новелки со дна Стима))
Мне кажется что игроделы сами не понимают что они делают и что нравится людям. Поэтому не удивительно, что они даже не верят в успех, а просто молча отмывают чьи-то бабки)
Короче как всегда. Кто не рискует тот не побеждает. Или кто-то как всегда очень далек от народа.
Инвесторы и в "Ведьмака 3" не верили. Но кто-то поверил в успех Конкорда.
Будем честны, зарешал не только сюжет, но цена и доступность (как региональная, так и по требованиям к железу)