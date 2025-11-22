Изначально Сонар не планировался как часть команды в Dispatch, но его концепт-арты всех покорили

Один из самых узнаваемых персонажей игры Dispatch, Сонар, изначально не должен был стать полноценным героем. По словам арт-директора игры, он задумывался как эпизодическая шутка, но страсть команды разработчиков и харизма актера озвучки Чарльза Уайта кардинально изменили его судьбу.

Изначально Сонар был всего лишь фоновой шуткой. Арт-директор игры Дерек Страттон пояснил:

Помните ту сцену, где Невидива и Роберт спорят на кухне, а на заднем плане стоит Человек-летучая мышь, который мешает им своим визгом? Вот этим он и должен был ограничиться.

Но все кардинально поменялось, когда разработчики увидели концепт-арты. Они, как и фанаты позже, не могли не влюбиться в этого странного типа с абсолютно обычным телом и огромной головой летучей мыши.

У нас были черновые наброски фоновых персонажей. И все без исключения тыкали пальцем в Сонара с вопросами: "Слушайте, а это кто? Да он просто шикарен! Нам бы его побольше!

Этот коллективный восторг заставил команду пересмотреть роль персонажа. Из безымянной помехи Сонар быстро эволюционировал в самовлюбленного крипто-энтузиаста, который может либо помочь команде, либо предать ее в финале, присоединившись к осаде Лос-Анджелеса.

На данный момент студия AdHoc завершила работу над Dispatch и переключилась на новый проект во вселенной Critical Role. Однако, как заявил сооснователь студии Пьер Шорет, команда обязательно подумает над вторым сезоном. Так что, возможно, мы еще увидим Сонара на экранах.