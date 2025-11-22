Изначально Сонар не планировался как часть команды в Dispatch, но его концепт-арты всех покорили

Один из самых узнаваемых персонажей игры Dispatch, Сонар, изначально не должен был стать полноценным героем. По словам арт-директора игры, он задумывался как эпизодическая шутка, но страсть команды разработчиков и харизма актера озвучки Чарльза Уайта кардинально изменили его судьбу.
Изначально Сонар был всего лишь фоновой шуткой. Арт-директор игры Дерек Страттон пояснил:
Помните ту сцену, где Невидива и Роберт спорят на кухне, а на заднем плане стоит Человек-летучая мышь, который мешает им своим визгом? Вот этим он и должен был ограничиться.
Но все кардинально поменялось, когда разработчики увидели концепт-арты. Они, как и фанаты позже, не могли не влюбиться в этого странного типа с абсолютно обычным телом и огромной головой летучей мыши.
У нас были черновые наброски фоновых персонажей. И все без исключения тыкали пальцем в Сонара с вопросами: "Слушайте, а это кто? Да он просто шикарен! Нам бы его побольше!
Этот коллективный восторг заставил команду пересмотреть роль персонажа. Из безымянной помехи Сонар быстро эволюционировал в самовлюбленного крипто-энтузиаста, который может либо помочь команде, либо предать ее в финале, присоединившись к осаде Лос-Анджелеса.
На данный момент студия AdHoc завершила работу над Dispatch и переключилась на новый проект во вселенной Critical Role. Однако, как заявил сооснователь студии Пьер Шорет, команда обязательно подумает над вторым сезоном. Так что, возможно, мы еще увидим Сонара на экранах.
Пожалуй самый угарный персонаж в игре. В целом я-команда получилась очень колоритная, все их перепалки друг с другом - нечто)
Только название какое-то странное у команды😁
По сюжету они последние в списке, типа самая безнадежная команда, в оригинале "z-team", на ру перевели "я-команда")
С ним можно переспать?