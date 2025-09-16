Комедийная игра про офисных супергероев Dispatch выйдет в конце октября

Разработчик AdHoc Studio анонсировал выход комедийной игры про офисных супергероев Dispatch для PlayStation 5 и PC через Steam 22 октября. Игра создана сценаристами и режиссерами Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us и переносит супергероев в современный Лос-Анджелес, где они сталкиваются не только с злодеями, но и с офисной бюрократией.

Вы играете за Роберта Робертсона, или Меха-Человека, чей механический костюм был разрушен в бою с заклятым врагом. Теперь Роберт вынужден работать диспетчером в центре супергероев. Ваша задача — управлять командой бывших злодеев, восстанавливать костюм и при этом поддерживать отношения с коллегами.

Каждое решение в игре влияет на сюжет: от шуток в комнате отдыха до опасных миссий. С помощью стратегической карты вы распределяете героев по вызовам, оцениваете риски и выгоды, а также учитываете личные особенности каждого члена команды. Герои имеют уникальные причуды, навыки и багаж прошлого, что делает управление командой настоящим испытанием.

Dispatch сочетает сюжет, юмор и стратегию, исследуя, что значит быть героем — даже если вы сидите за столом, а не носите плащ. Игру поддерживает звездный актерский состав: Аарон Пол, Лора Бейли, Эрин Иветт, MoistCr1TiKaL, Jacksepticeye, Трэвис Уиллингем, Алана Пирс, Лэнс Канстополис, Джоэл Хейвер, THOT SQUAD, Мэтью Мерсер и Джеффри Райт.

Сюжет, интерактивность и юмор делают Dispatch уникальной смесью жанров, где каждая ваша стратегия и выбор могут изменить жизнь команды и судьбу города. Игрокам предстоит не только раздавать приказы, но и участвовать в повседневной жизни героев, балансируя между опасными миссиями и офисными драмами.