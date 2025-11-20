На волне успеха Dispatch разработчики интерактивной игры открыли магазин с официальным мерчем

Интерактивная супергеройская драма Dispatch продолжает отмечать крайне успешный релиз. Буквально этой ночью разработчики из AdHoc Studio поделились радостной новостью о преодолении отметки в 2 миллиона игроков, а всего через несколько часов после этого объявили о запуске официального онлайн-магазина.

Теперь поклонники игры могут оформить предзаказ на фирменную продукцию. В дебютную коллекцию вошли разнообразные товары: от принтов с обложками эпизодов, нарисованными приглашенными художниками (включая Дэна Хиппа и Дэвида Накаяму), до одежды. В каталоге представлены футболки с персонажами (например, с Малеволой), худи Мехамена, свитшоты SDN Fun Run, а также аксессуары — кружки SDN и тканевые сумки с изображением пса по кличке Биф. Цены варьируются от 15 долларов и до 55 долларов.

На данный момент доставка товаров ограничена территорией Соединенных Штатов. Однако авторы заверили, что работают над расширением географии продаж и обязательно сообщат, когда доставка станет доступна в других регионах.