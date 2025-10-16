"Неуязвимый" попал в мир "Офиса": новый трейлер Dispatch показывает супергероев за рабочим столом

Комедия Dispatch сочетает супергеройскую драму с офисной рутиной, и новый трейлер, представленный сегодня на Fanfest, ярко это демонстрирует. Игра выходит на PC и PS5 и создана командой, ранее работавшей над Telltale's Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us.

Сюжет рассказывает о бывших суперзлодеях, которые теперь должны работать супергероями… но с офисной бюрократией. Игрок управляет командой, распределяет супергероев по чрезвычайным ситуациям, учитывая их уникальные навыки, а также решает вопросы взаимоотношений с коллегами через диалоги и ключевые решения. Черная комедия и офисные абсурды создают неповторимую атмосферу: от тихого планирования мести до работы с гигантскими летучими мышами в офисе.

Первые два эпизода выйдут 22 октября, после чего по два эпизода будут выпускаться каждую неделю до финала 12 ноября. Трейлер показывает, что игрокам предстоит не только управлять логистикой и суперспособностями, но и балансировать личные амбиции, сдерживать конфликты и выстраивать сложные взаимоотношения между героями.

Главного героя, диспетчера Роберта Робертсона, озвучил Аарон Пол, который следит за восстановлением своего костюма Меха-Мэна. Его поддерживают Джеффри Райт, Лора Бейли и Шон Маклофлин.

Dispatch уже доступна для добавления в список желаний на Steam. Новый трейлер ясно показывает: если вы когда-либо работали в офисе или любите черный юмор в духе супергероев, эта игра для вас. Управление бывшими злодеями, абсурдные ситуации и неожиданные повороты делают Dispatch уникальным сочетанием комедии и тактики в мире супергероев.