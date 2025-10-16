"Неуязвимый" попал в мир "Офиса": новый трейлер Dispatch показывает супергероев за рабочим столом

Комедия Dispatch сочетает супергеройскую драму с офисной рутиной, и новый трейлер, представленный сегодня на Fanfest, ярко это демонстрирует. Игра выходит на PC и PS5 и создана командой, ранее работавшей над Telltale's Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us.
Сюжет рассказывает о бывших суперзлодеях, которые теперь должны работать супергероями… но с офисной бюрократией. Игрок управляет командой, распределяет супергероев по чрезвычайным ситуациям, учитывая их уникальные навыки, а также решает вопросы взаимоотношений с коллегами через диалоги и ключевые решения. Черная комедия и офисные абсурды создают неповторимую атмосферу: от тихого планирования мести до работы с гигантскими летучими мышами в офисе.
Первые два эпизода выйдут 22 октября, после чего по два эпизода будут выпускаться каждую неделю до финала 12 ноября. Трейлер показывает, что игрокам предстоит не только управлять логистикой и суперспособностями, но и балансировать личные амбиции, сдерживать конфликты и выстраивать сложные взаимоотношения между героями.
Главного героя, диспетчера Роберта Робертсона, озвучил Аарон Пол, который следит за восстановлением своего костюма Меха-Мэна. Его поддерживают Джеффри Райт, Лора Бейли и Шон Маклофлин.
Dispatch уже доступна для добавления в список желаний на Steam. Новый трейлер ясно показывает: если вы когда-либо работали в офисе или любите черный юмор в духе супергероев, эта игра для вас. Управление бывшими злодеями, абсурдные ситуации и неожиданные повороты делают Dispatch уникальным сочетанием комедии и тактики в мире супергероев.
Я так и не понял русский то будет или нет? в постах вроде говорили что будет а на стим стронице русского нет
Ты слепой чтоль? Есть там русский
Блин, все таки эпизодная. Одна из самых бесячих моделей распространения для такого жанра.
Но вроде не как раньше, где эпизод год ждешь. Тут в течение месяца выйдут все эпизоды. Тогда какой смысл затягивать на месяц. Странное решение.