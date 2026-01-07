ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dispatch 29.01.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.6 795 оценок

NikiStudio показала новую демонстрацию своей русской озвучки Dispatch

NikiStudio NikiStudio

Первая диспетчерская смена. Показываем геймплей.

Dispatch "Русификатор звука - Эпизод 1" {NikiStudio}

Роли дублировали:

Роберт Робертсон — Александр Матвеев

Блонди Блейзер — Елена Лунина

Феномачо — Михаил Глушковский

Помпон — Анастасия Демидова

Подхалимски — Константин Смятских

Бетонелла — Полина Щербакова

Эквилибриум — Полина Щербакова

Разумница — Ася Гордиевская

Звонки в СДС — Марина Гассан, Анастасия Станишевская, Иван Солдатенков, Полина Щербакова

Синхронный текст — Никита Коваль, на основе официального перевода

Сведение звука — Михаил Кринков

Постер: Артём Чупико.

7
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

Хорошо звучит, реально хорошо.

3
Saka Madiq

когда все остальные??

1
NikiStudio

В марте постараемся выдать фулл. 2-4 в конце января, начале февраля.

3
InSert0

Притом первый эпизод за 10 минут проходится...

Лучше дождаться озвучки всех эпизодов. Иначе задолбаешься после каждого 10 минутного эпизода ждать ещё пол года озвучку на следующий.

1
vanтт

А кто тебе мешает дождаться

1