NikiStudio показала новую демонстрацию своей русской озвучки Dispatch

Первая диспетчерская смена. Показываем геймплей.
Роли дублировали:
Роберт Робертсон — Александр Матвеев
Блонди Блейзер — Елена Лунина
Феномачо — Михаил Глушковский
Помпон — Анастасия Демидова
Подхалимски — Константин Смятских
Бетонелла — Полина Щербакова
Эквилибриум — Полина Щербакова
Разумница — Ася Гордиевская
Звонки в СДС — Марина Гассан, Анастасия Станишевская, Иван Солдатенков, Полина Щербакова
Синхронный текст — Никита Коваль, на основе официального перевода
Сведение звука — Михаил Кринков
Постер: Артём Чупико.
Хорошо звучит, реально хорошо.
когда все остальные??
В марте постараемся выдать фулл. 2-4 в конце января, начале февраля.
Притом первый эпизод за 10 минут проходится...
Лучше дождаться озвучки всех эпизодов. Иначе задолбаешься после каждого 10 минутного эпизода ждать ещё пол года озвучку на следующий.
А кто тебе мешает дождаться