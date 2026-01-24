Nikistudio рассказали о ходе работ над русской озвучкой Dispatch

Команда Nikistudio поделилась подробностями процесса создания русскоязычной локализации для игры Dispatch.

Основной объем работы в данный момент сосредоточен на записи диалогов сразу для второго, третьего и четвертого эпизодов игры, что, по словам студии, является более экономичным подходом.

Ключевой сложностью стала обработка игровых фраз персонажей, которые повторяются в разных эпизодах. Эти реплики активируются в геймплее различными триггерами и при разных условиях, формируя значительный массив работы.

Подготовка текстов и основная запись ведутся с 19 января, однако часть материалов для персонажей Малевола, Феномачо и Фламбе была создана еще в декабре. На текущий момент остаются неозвученными три героя: Громила, Сонар и Призма. Их запись планируется завершить в ближайшие 10 дней, после чего последует этап сведения звука и интеграции его в игру. Команда надеется уложиться в двухнедельный срок и пообещала сообщить о возможных задержках.

Параллельно студия готовится к активной работе над оставшимися эпизодами. Отдельные персонажи, такие как Роберт, уже записали свои реплики для пятой части. В планах Nikistudio продолжить знакомить поклонников с актерами озвучивания и показывать фрагменты из новых эпизодов игры.

Nikistudio рассчитывает выпустить полную озвучку игры к лету текущего года, но при удачном стечении обстоятельств есть вероятность, что она выйдет уже в марте.