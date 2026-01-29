Nintendo свалила вину за цензуру в Dispatch на разработчиков AdHoc Studio

Выход Dispatch на Nintendo Switch и Switch 2 был омрачен скандалом из-за цензуры. Несмотря на то, что фанаты изначально винили Nintendo, новые данные указывают, что решение об изменении контента могло исходить от самих разработчиков.
Игра, вышедшая накануне на консолях Nintendo, подверглась заметным изменениям по сравнению с версиями на других платформах: откровенные сцены частично скрыты черными полосами, а звуковое сопровождение в эпизодах сексуального характера приглушено. По заверению AdHoc, сюжет и геймплей остались нетронутыми, но часть сообщества все равно выразила недовольство.
Ситуация приобрела новый оборот, когда в сети появилось предположительное ответное письмо службы поддержки Nintendo of America. В ответе на жалобу игрока представитель компании советует обратиться с вопросом о цензуре напрямую к издателю игры, поскольку именно разработчики "отвечают за контент, который будет в игре".
В данном случае, поскольку разработчики отвечают за контент, который будет в игре, вы можете обратиться в AdHoc Studio, как издателю данной игры, чтобы сообщить им, что в их игре есть моменты, которые стоит улучшить.
Хотя подлинность скриншота еще не подтверждена официально, эта позиция выглядит логичной. На платформах Nintendo, включая Switch 2, уже присутствуют игры с откровенным контентом без цензуры, такие как Cyberpunk 2077. Хотя причины, по которым AdHoc могла самостоятельно пойти на изменения для Nintendo-версии, тоже остаются неясными. Возможно, студия стремилась адаптировать игру для более широкой или семейной аудитории консоли. При этом формальный возрастной рейтинг игры не изменился.
На всех площадках игра вышла нормальной, но именно на нинтендо решили сами себе игру зацензурить, им же заняться нечем. Нинька правда подумает, что в их чепуху кто-то поверит?
Спойлер походу на картинке
Трудно назвать это спойлером
Хз, вроде ничего спойлерного, но картинку на всякий случай заменил.
Эта даже лучше)
Сомневаюсь, что виноваты разработчики. Вот так и выпускай игру на платформе для Мариоводов.
В ведьмаке и киберпанке на свиче все секс сцены без цензуры, а почему нинтендо не заставила CDPR зацензурить?)))
СДПР делали отдельные региональнуюые версии с цензурой в киберпанке для Японии и Саудовской Аравии на основании требований их рейтинговых агенств. Т.е. не во всех всех регионах, а только в конкретных.
Предположим, что AdHoc поручила выпуск свич версии дилетантам, которые не разобрались в условиях Нинтендо или поленились делать региональные версии конкретно для свич.
Вероятно в ближайшее время ситуация прояснится, а в диспатч на свич добавят переключатель вкл/выкл цензура.
Очевидный перевод стрелок очевиден. Эта контора 3,14расов всю жизнь заставляла игры цензурить на своих приставках.