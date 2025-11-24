От Тома Харди до Dispatch: Илья Исаев подарил голос Савану

Studii Net порадовала фанатов игры Dispatch свежей порцией эксклюзивных материалов: опубликованы пять демонстрационных отрывков, раскрывающие голоса ключевых персонажей грядущего проекта.

Легендарный голос для не менее легендарного персонажа

Главным событием стала презентация озвучки персонажа Савана (Полога). Его роль исполнил Илья Исаев - актёр, чьё имя давно стало синонимом качества в мире русского дубляжа. Исаев, известный как "официальный голос" Тома Харди в российских релизах, придал Савану ту самую харизматичную глубину, о которой все говорили.

Реакция сообщества не заставила себя ждать: в официальном Telegram‑канале студии фанаты бурно ликуют, отмечая, что выбор Ильи Исаева - "идеальное попадание в образ". Многие пишут, что уже по первым фразам ощутили "ту самую зловещую ауру", которую они ожидали от Савана.

Примечательно, что звучание Савана стилистически ближе к голосу Бэйна из "Тёмного рыцаря", нежели к Веному. Исаев воспроизводит характерную манеру Бэйна, но на несколько тонов ниже и с заметно сдержанной эмоциональной палитрой - это придаёт персонажу особую мрачную внушительность.

Неожиданный выбор на роль Водобоя

Ещё один сюрприз - актёр, утверждённый на роль Водобоя. Несмотря на активные обсуждения в сообществе (многие пророчили на эту роль Стинта), студия сделала ставку на блогера и контент‑мейкера Lekhey.

Фанаты уже активно обсуждают демо‑запись, отмечая, что неожиданный выбор актёра придал персонажу свежее звучание.

Ройда озвучил Вова Степанов

Третьим представленным голосом стал Ройд, чью роль взял на себя Вова Степанов. Актёр, известный по ряду крупных анимационных проектов.

Фанаты единодушно отмечают: Вова Степанов оказался именно тем исполнителем, чей голос они представляли, когда слышали Ройда. В обсуждениях подчёркивают, что актёр сумел передать все эмоции героя героя - получилось "точно в цель". Многие выражают уверенность, что именно такое исполнение сделает образ Ройда по‑настоящему запоминающимся.

Что дальше?

Опубликованные отрывки - лишь малая часть работы над озвучиванием Dispatch. Студия обещает продолжить делиться деталями в преддверии релиза, а пока фанаты могут обсудить услышанное в официальных сообществах игры.



Важное обновление: студия успешно закрыла сборы на производство первого и второго эпизодов игры. На текущий момент уже собрано свыше 10 000 рублей на разработку третьего эпизода. Общая стоимость создания первых двух эпизодов составила около 100 000 рублей.

Следите за обновлениями!