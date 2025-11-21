Получив награду на Golden Joystick Awards, разработчик Clair Obscur Expedition 33 призвал всех играть в Dispatch

На ежегодной церемонии награждения Golden Joystick Awards, прошедшей вчера в Лондоне, один из разработчиков амбициозного RPG-проекта Clair Obscur: Expedition 33 сделал неожиданный и трогательный жест в адрес небольшой инди-студии. Получив престижную награду, он посвятил часть своей речи игре Dispatch, назвав ее "очень крутой" с "потрясающей историей".

Видео с моментом быстро разлетелось по сети благодаря популярному игровому блогеру DomTheBomb. На кадрах разработчик эмоционально произносит:

Играйте в Dispatch! Она очень, очень крутая, и у нее потрясающая история!

Рядом с ним - коллеги из студии Sandfall Interactive, включая основателя команды, который, по словам пользователей X, и является автором этих слов.