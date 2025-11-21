ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.4 469 оценок

Получив награду на Golden Joystick Awards, разработчик Clair Obscur Expedition 33 призвал всех играть в Dispatch

2BLaraSex 2BLaraSex

На ежегодной церемонии награждения Golden Joystick Awards, прошедшей вчера в Лондоне, один из разработчиков амбициозного RPG-проекта Clair Obscur: Expedition 33 сделал неожиданный и трогательный жест в адрес небольшой инди-студии. Получив престижную награду, он посвятил часть своей речи игре Dispatch, назвав ее "очень крутой" с "потрясающей историей".

Видео с моментом быстро разлетелось по сети благодаря популярному игровому блогеру DomTheBomb. На кадрах разработчик эмоционально произносит:

Играйте в Dispatch! Она очень, очень крутая, и у нее потрясающая история!

Рядом с ним - коллеги из студии Sandfall Interactive, включая основателя команды, который, по словам пользователей X, и является автором этих слов.

29
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Ответынамоикоментынечитаю

Ахах. Безгеймплейные кинцоделы советуют смотреть безгеймплейные быдло-мультики. Кто бы сомневался))

21
Orbit0330

Экспедиция лично для меня, это хорошая игра, которая держит приятной картинкой и сюжетом, но на этом всё. К середине игры наступает скукота и однообразие.

6
HiopsNerevar

2 игры которые реально за последние несколько лет вызвали у меня эмоции. Надеюсь Dispatch не обделят наградами в будущем.

15
Иваныч из Тулы

Уже "поиграли". В принципе, недурственное кино получилось 👍

10
ZNGRU

2 какашки, ни в какую не играл и не буду играть.

8
Kalaka Whitewing

Сам измазывайся калом.

8
Кей Овальд

Молодцы.

4
ZAUSA

Опередили Larian, CD Projekt RED, Вавру и Кодзиму.

Мне кажется, что этот ПОПУлизм когда-нибудь превратится, как в одной серии "Южного парка", в циклон и уничтожит их всех.

3
Константин335

Ясно, хайпятся как могут

2
RemoteAeneas

Игры от нетакусиков для нетакусиков...

1
Игнатий Лапкин

Молодца парень👍🙂