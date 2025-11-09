После оглушительного успеха Dispatch ведущий разработчик заявил, что команда "подумает" о втором сезоне

2025 год порадовал игроков множеством великолепных проектов, но главными фаворитами нередко становились игры-сюрпризы, которых никто не ожидал. В их числе Dispatch, супергеройская комедия о рабочей рутине, которую уже называют лучшей игрой в духе Telltale за долгое время. Спустя несколько недель после релиза первых двух эпизодов, Dispatch не только стал главной темой для обсуждений, но и превратился в претендента на звание "Игры года". Естественно, что на волне такого успеха поклонники начали задаваться вопросом о втором сезоне.

Ответ на этот вопрос наконец прозвучал от самих разработчиков. Сооснователи студии AdHoc Studios Ник Герман и Пьер Шоретт в интервью для подкаста The Friends Per Second сообщили, что хотя команда уже анонсировала новый проект во вселенной "Эксандрии", ошеломляющий успех Dispatch вынуждает их рассматривать возможность продолжения.

Я думаю, что... вероятно... нам теперь придется как минимум задуматься о втором сезоне. Три недели назад это был большой знак вопроса, но теперь, когда игра уже продалась тиражом более миллиона копий, это стало гораздо более реальным.

Несмотря на оптимистичное заявление, Шоретт дал понять, что работа над Dispatch Season 2 еще не начиналась и решение не является окончательным. Таким образом, если второй сезон и увидит свет, то произойдет это еще не скоро. Тем не менее, поклонники игры могут быть спокойны - разработчики из AdHoc Studios определенно держат эту идею в уме.