После оглушительного успеха Dispatch ведущий разработчик заявил, что команда "подумает" о втором сезоне

2025 год порадовал игроков множеством великолепных проектов, но главными фаворитами нередко становились игры-сюрпризы, которых никто не ожидал. В их числе Dispatch, супергеройская комедия о рабочей рутине, которую уже называют лучшей игрой в духе Telltale за долгое время. Спустя несколько недель после релиза первых двух эпизодов, Dispatch не только стал главной темой для обсуждений, но и превратился в претендента на звание "Игры года". Естественно, что на волне такого успеха поклонники начали задаваться вопросом о втором сезоне.
Ответ на этот вопрос наконец прозвучал от самих разработчиков. Сооснователи студии AdHoc Studios Ник Герман и Пьер Шоретт в интервью для подкаста The Friends Per Second сообщили, что хотя команда уже анонсировала новый проект во вселенной "Эксандрии", ошеломляющий успех Dispatch вынуждает их рассматривать возможность продолжения.
Я думаю, что... вероятно... нам теперь придется как минимум задуматься о втором сезоне. Три недели назад это был большой знак вопроса, но теперь, когда игра уже продалась тиражом более миллиона копий, это стало гораздо более реальным.
Несмотря на оптимистичное заявление, Шоретт дал понять, что работа над Dispatch Season 2 еще не начиналась и решение не является окончательным. Таким образом, если второй сезон и увидит свет, то произойдет это еще не скоро. Тем не менее, поклонники игры могут быть спокойны - разработчики из AdHoc Studios определенно держат эту идею в уме.
Тут и думать не нужно. Dispatch - это пожалуй единственная игра 2025 года, которую по крайней мере лично я могу назвать игрой года. Никакие там КСD2, симулятор курьера 2 и Экспедиции 33 и рядом не валялись.
Полностью поддерживаю - для меня это моя игра года!
В то время как мышиный дом ноет как устал от супергероики неожиданно врывается Dispatch со смесью офиса, пацанов, и неуязвимого.
это даже не игра! а интерактивный мульт, о чем ты вообще?!
Как по мне я бы назвал игру года Волк Среди нас 2, если бы конечно вышла бы.
Нет смысла таить надежды на шизоидов и 2го ВОЛКА, а вот это ну прям светлый лучик. Ребята прям запарились и сделали очень годную смесь из Полиции и интерактивного кино (да мне насрать что это интерактивное кино ииии что теперь? Ваш ВОЛК что было? Пошаговая стратегия блин? ) , так вот игра в своём жанре - заслужено должна получить номинацию №1 , так-же насрать что кричат- это копипаст того-же Неуязвимого ... и? А Неуяз не копипаст Марвел+ДС? Он так-то вообще был придуман комиксом как стёб над всеми названными и ниче , прекрасно себя чувствует.
Я это к тому, что игра заслуживает как минимум мульта+экранизации, да чего угодно , но уж точно не поддаться забвению.
Количество поставленного дерьма и клоуна под коментом только докажет что я прав и по сути обычно это делают одноклеточные шизы, которые даже игру толком не видели -_- .
Жду теперь здесь коммент от agula98 с его мнением, почему у игры успех 😁
Пусть во втором сезоне будут сцены с жёстким поревом, чтобы он вообще бился в истерике.
Ооо,вот это добрая новость👍🙂
делой второй сезон ничо незнаю >_<
лиш бы не вышло как с бордой... первая отличная, а вторая п4здец