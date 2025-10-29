Приключение Роберта Робертсона за кулисами разработки Dispatch - актеры озвучки интригуют перед премьерой новых эпизодов

AdHoc Studio провела большое интервью с актерами озвучки Dispatch — необычного комедийного сериала о супергероях, застрявших в рутине офисной работы диспетчера. Разговор, ведущим которого стал Грег Миллер, превратился в откровенный диалог о творчестве, импровизации и возвращении духа старых сюжетных игр, напоминающих лучшие проекты Telltale Games.

Главные исполнители ролей — Лора Бейли, Аарон Ю, Аяна Фламей, Алана Пирс, Джоэл Хави и другие — рассказали о создании персонажей, особенностях озвучки и личных историях, связанных с проектом. Бейли отметила «неожиданную интимность» Dispatch, которая скрывается под легким юмором, а Фламей призналась, что сначала считала приглашение на озвучку розыгрышем. Много внимания уделили и импровизации — актеры признаются, что именно она позволила оживить их персонажей и создать ощущение настоящего коллектива.

Разговор также коснулся творческой преемственности между Dispatch и классикой интерактивного повествования. Для многих участников работа над игрой стала символическим возвращением к временам The Walking Dead или The Wolf Among Us, но в совершенно новом, более кинематографичном формате.

Новые эпизоды Dispatch станут доступны уже сегодня вечером — и, судя по реакции актеров, зрителей ждут сильные эмоции, неожиданные повороты и множество искренних моментов, рожденных прямо в звукозаписывающей будке.