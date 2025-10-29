Приключение Роберта Робертсона за кулисами разработки Dispatch - актеры озвучки интригуют перед премьерой новых эпизодов

AdHoc Studio провела большое интервью с актерами озвучки Dispatch — необычного комедийного сериала о супергероях, застрявших в рутине офисной работы диспетчера. Разговор, ведущим которого стал Грег Миллер, превратился в откровенный диалог о творчестве, импровизации и возвращении духа старых сюжетных игр, напоминающих лучшие проекты Telltale Games.
Главные исполнители ролей — Лора Бейли, Аарон Ю, Аяна Фламей, Алана Пирс, Джоэл Хави и другие — рассказали о создании персонажей, особенностях озвучки и личных историях, связанных с проектом. Бейли отметила «неожиданную интимность» Dispatch, которая скрывается под легким юмором, а Фламей призналась, что сначала считала приглашение на озвучку розыгрышем. Много внимания уделили и импровизации — актеры признаются, что именно она позволила оживить их персонажей и создать ощущение настоящего коллектива.
Разговор также коснулся творческой преемственности между Dispatch и классикой интерактивного повествования. Для многих участников работа над игрой стала символическим возвращением к временам The Walking Dead или The Wolf Among Us, но в совершенно новом, более кинематографичном формате.
Новые эпизоды Dispatch станут доступны уже сегодня вечером — и, судя по реакции актеров, зрителей ждут сильные эмоции, неожиданные повороты и множество искренних моментов, рожденных прямо в звукозаписывающей будке.
На данный момент в этой игре есть пару недостатков, продолжительность эпизодов и собственно, деление на эпизоды(спасибо, что не 1 эпизод в месяц, как в ходячих было)
Ну для игрокина норм продолжительность. По сути с 8 эпизодами будет 8ч. Стандартное время прохождение для таких игр.
Сейчас вышло 2 эпизода, а у меня в стиме 6.7 ч.
только вот эпизоды от силы за 40 минут проходятся
супер офисный планктон мда отца основатели этих героев им это скатывание не простят