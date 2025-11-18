Прототипом Малеволы из Dispatch стала Синди Кроуфорд и известная фитнесс-модель

IGN опубликовал фрагмент интервью с арт-директором Dispatch. Обсуждая вдохновение для «сексуальной демонессы» Малеволы, арт-директор рассказал, что её прототипом стали известная супермодель Синди Кроуфорд, а также популярный фитнес-инфлюенсер LeanBeefPatty.
Что касается Синди Кроуфорд, то её образ был взять из рекламы Pepsi 1992 года, где она вышла из машины в «белом боди, обрезанных джинсовых шортах и на высоких каблуках».
Хотя Синди Кроуфорд вдохновила разработчиков на создание образа и её сексуальных манер, арт-директор отметил, что всё это сочетается с «типом фигуры LeanBeefPatty». LeanBeefPatty — очень популярный фитнес-инфлюенсер с почти шестью миллионами подписчиков в Instagram и почти тремя миллионами на YouTube.
В дополнение к её внешности, Малеволу озвучивает бывший автор и ведущая IGN Алана Пирс, которая после ухода из IGN стала сценаристом студии Santa Monica Studio, а также участвовала в озвучивании множества проектов, включая камео в Cyberpunk 2077.
LeanBeefPatty
Полюбому всем рассказывает, что такую физ.форму получила от одной банки протеина.
бабуля сидни? лол
В 1992 её было 26.
Ну так в качестве ориентира взяли ее лучшие годы, начало 90-х. Прямо же написано, что конкректно этот образ родом из 1992-ого года.
Красотка ))
Кто Сидни или LeanBeefPatty?
Сидни сейчас 59 лет.
Вообще непохожа! Скорее на Брюса Ли! Как минимум своими мускулами и своими яйцами она точно на него похожа!
мускулы от лианбифпати,одежда от синди,а откуда взять быдло характер и красный цвет умалчивается
Теперь осталось только засудить болтливого арт-директора за использование образа и моральный ущерб 😁