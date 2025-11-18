ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.4 425 оценок

Прототипом Малеволы из Dispatch стала Синди Кроуфорд и известная фитнесс-модель

monk70 monk70

IGN опубликовал фрагмент интервью с арт-директором Dispatch. Обсуждая вдохновение для «сексуальной демонессы» Малеволы, арт-директор рассказал, что её прототипом стали известная супермодель Синди Кроуфорд, а также популярный фитнес-инфлюенсер LeanBeefPatty.

Что касается Синди Кроуфорд, то её образ был взять из рекламы Pepsi 1992 года, где она вышла из машины в «белом боди, обрезанных джинсовых шортах и ​​на высоких каблуках».

Хотя Синди Кроуфорд вдохновила разработчиков на создание образа и её сексуальных манер, арт-директор отметил, что всё это сочетается с «типом фигуры LeanBeefPatty». LeanBeefPatty — очень популярный фитнес-инфлюенсер с почти шестью миллионами подписчиков в Instagram и почти тремя миллионами на YouTube.

В дополнение к её внешности, Малеволу озвучивает бывший автор и ведущая IGN Алана Пирс, которая после ухода из IGN стала сценаристом студии Santa Monica Studio, а также участвовала в озвучивании множества проектов, включая камео в Cyberpunk 2077.

22
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Fedaykin

LeanBeefPatty

Полюбому всем рассказывает, что такую физ.форму получила от одной банки протеина.

13
-zotik-

бабуля сидни? лол

11
monk70

В 1992 её было 26.

1
Victor Dukoff

Ну так в качестве ориентира взяли ее лучшие годы, начало 90-х. Прямо же написано, что конкректно этот образ родом из 1992-ого года.

3
Oshiro Mugen
9
Fedaykin
7
Neko-Aheron

Красотка ))

1
Fedaykin

Кто Сидни или LeanBeefPatty?

Сидни сейчас 59 лет.

1
Авраам Линкольн
Вообще непохожа! Скорее на Брюса Ли! Как минимум своими мускулами и своими яйцами она точно на него похожа!

1
ДаДжи

мускулы от лианбифпати,одежда от синди,а откуда взять быдло характер и красный цвет умалчивается

ant 36436

Теперь осталось только засудить болтливого арт-директора за использование образа и моральный ущерб 😁

Pimba