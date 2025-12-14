Разработчик Dispatch рассказал о контенте, который никто не смог увидеть, возможно, из-за ошибки

Соучредитель студии AdHoc рассказал Eurogamer о любопытном факте: в Dispatch есть контент, который никто в мире не смог разблокировать и увидеть, но, возможно, из-за ошибки. Разработчики могут это определить благодаря статистике, которую каждый игрок отправляет, когда он подключён к сети и играет в Dispatch.

Соучредитель студии Ник Херман объяснил, что «в конце игры мы проводим небольшой тест на определение личности, например: „Ваш Роберт [главный герой] — обычный парень“, исходя из того, как вы играли. Или „Ваш Роберт — антигерой?“»

Проблема, объясняет Херман, заключается в том, что у этого «теста на личность» есть четыре возможных результата, и, согласно статистике Dispatch, во всем мире были зафиксированы только три. Четвёртый, ещё не разблокированный, намеренно очень сложно получить.

Он объясняет, что его достижение связано с производительностью игроков и не учитывает случайные элементы, таким образом, оценивая пользователей справедливо. Тем не менее, никому не удалось довести свою игру до совершенства, чтобы добиться такого результата.

Однако авторы признают, что, возможно (похоже, они сами не знают), причина, по которой никто не получил этот контент, связана с наличием какой-то ошибки. Поскольку получить его действительно сложно, команда не считает невозможным, чтобы никто его не получил, но в то же время признает, что может существовать неизвестная ошибка, препятствующая этому.