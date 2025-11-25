ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.5 535 оценок

Разработчик экшена 007 First Light назвал Dispatch "чертовски фантастической" игрой, способной многому научить

Gutsz Gutsz

После успешной премьеры финальных эпизодов и завершения первого сезона в целом, интерактивная игра Dispatch от AdHoc Studios не перестает получать хвалебные отзывы в индустрии. Сегодня проект внезапно удостоился высокой похвалы от студии IO Interactive, известной по созданию серии Hitman и разработке ожидаемого шпионского боевика 007 First Light. Генеральный директор компании Хакан Абрак признался, что, несмотря на работу в совершенно другом жанре, ему безумно понравилась история про Роберта Робертсона.

В интервью порталу GamesIndustry.biz Абрак охарактеризовал Dispatch как «чертовски фантастическую» игру. По его мнению, успех этого проекта преподает индустрии важные уроки о том, как правильно реализовывать эпизодическую модель распространения.

Глава IO Interactive провел параллель с запуском Hitman в 2016 году, признав, что его студия тогда допустила много ошибок и вышла с концептом слишком рано. В отличие от Hitman, где один уровень был рассчитан на десятки часов реиграбельности, Dispatch делает ставку на повествование. Абрак отметил, что ключевым фактором успеха стал график выхода: все эпизоды Dispatch вышли в течение трех недель, что позволило удерживать интерес аудитории и генерировать «сарафанное радио», тогда как выпуск сезона Hitman растянулся на семь месяцев.

Есть чему поучиться. Действительно ли все игры должны быть на 40 часов?

— заявил Абрак, рассуждая о будущем гейминга.

Колоссальный успех проекта (миллион проданных копий за 10 дней) заставляет задуматься о продолжении. Ранее мы уже сообщали о том, что уже скорого могут анонсировать второй сезон.

Слух: второй сезон Dispatch могут анонсировать на The Game Awards

Напомним, что релиз следующей крупной игры от IO Interactive — 007 First Light — запланирован на 27 марта 2026 года. Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  4
hom1e

жду дауноидов которые будут писать что это тупая игра про мат и быдло, не то что сирики по нтв

5
SniperG

Весна 2026 обещает быть жаркой. Столько игрулек будет выходить интересных

Kokoprime1991

Ну научить- это громко сказано, ноооо а)игры действительно мало. б)игра разделилась на 2 лагеря- 1= тем кому чисто зашел клон Диспетчера(полиции), 2=кто хотел от игры чистой интерактивщины. Но все-ж не отнять, что игра получилась годной и по сути - это 2 игры в одной. Хотя честно сказать под настроение- порой хотелось скипнуть ВСЁ , что связано с диспетчерской, но порой хотелось чисто песочницу (режим) с ней, но если смотреть каждый аспек по отдельности , то тут и начинаются проблемы малых хронометражем .

ZAUSA

Я вот когда какое-то видео смотрю, то тоже могу играть с настройками: громче или тише сделать. Серьёзный выбор, с какой озвучкой посмотреть. Тоже получается игра.