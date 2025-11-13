Разработчикам супергеройской игры Dispatch пришлось вырезать несколько сцен секса, но у игроков еще есть шанс их увидеть

Вчера вечером вышли финальные эпизоды Dispatch, и игра завершила свой первый сезон на высокой ноте — проект установил новый рекорд по пиковому онлайну и получил восторженные отзывы за эпичную и масштабную развязку. На фоне успеха разработчики из Ad Hoc Studios — бывшие сотрудники Telltale Games — поделились подробностями о процессе создания и признались, что в финальную версию не попало несколько откровенных сцен.
По словам сценариста Пьера Шоретта, студия не ожидала, что романтические линии вызовут у игроков такой отклик:
Мы определённо вырезали несколько сцен секса. И, оглядываясь назад, думаю, не стоило этого делать. Возможно, фанаты смогут увидеть их однажды».
Разработчики объяснили, что ограниченный бюджет не позволил реализовать все идеи, включая дополнительные ветви диалогов и сцены отношений между героями. Однако успех Dispatch — уже более миллиона проданных копий — заставил команду задуматься о том, чтобы вернуть вырезанные фрагменты в будущем обновлении или специальном издании. Хотя вероятнее всего постельные сцены станут уже отличным заделом для второго сезона.
Несмотря на то, что романтика никогда не была главным акцентом, многие игроки восприняли личные истории героев как один из самых сильных элементов сюжета. Это стало для авторов неожиданностью и, возможно, изменит их подход к будущим сезонам.
Теперь, когда первый сезон подошёл к концу, фанаты активно обсуждают, каким может стать продолжение. О перспективах проекта и шансах на второй сезон рассказал актёр Аарон Пол, озвучивший одного из главных персонажей. Подробнее — в отдельной новости:
