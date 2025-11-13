ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.2 271 оценка

Разработчикам супергеройской игры Dispatch пришлось вырезать несколько сцен секса, но у игроков еще есть шанс их увидеть

Gutsz Gutsz

Вчера вечером вышли финальные эпизоды Dispatch, и игра завершила свой первый сезон на высокой ноте — проект установил новый рекорд по пиковому онлайну и получил восторженные отзывы за эпичную и масштабную развязку. На фоне успеха разработчики из Ad Hoc Studios — бывшие сотрудники Telltale Games — поделились подробностями о процессе создания и признались, что в финальную версию не попало несколько откровенных сцен.

Благодаря релизу финальных эпизодов Dispatch привлекла 220 тыс игроков онлайн в Steam

По словам сценариста Пьера Шоретта, студия не ожидала, что романтические линии вызовут у игроков такой отклик:

Мы определённо вырезали несколько сцен секса. И, оглядываясь назад, думаю, не стоило этого делать. Возможно, фанаты смогут увидеть их однажды».

Разработчики объяснили, что ограниченный бюджет не позволил реализовать все идеи, включая дополнительные ветви диалогов и сцены отношений между героями. Однако успех Dispatch — уже более миллиона проданных копий — заставил команду задуматься о том, чтобы вернуть вырезанные фрагменты в будущем обновлении или специальном издании. Хотя вероятнее всего постельные сцены станут уже отличным заделом для второго сезона.

Несмотря на то, что романтика никогда не была главным акцентом, многие игроки восприняли личные истории героев как один из самых сильных элементов сюжета. Это стало для авторов неожиданностью и, возможно, изменит их подход к будущим сезонам.

Теперь, когда первый сезон подошёл к концу, фанаты активно обсуждают, каким может стать продолжение. О перспективах проекта и шансах на второй сезон рассказал актёр Аарон Пол, озвучивший одного из главных персонажей. Подробнее — в отдельной новости:

Комментарии:  14
Ответынамоикоментынечитаю

В серьёз это могут обсуждать только люди с мозгами недоразвитого подростка, как собственно и "играть" в подобное...

31
нитгитлистер

знаешь что такое эффект Даннинга - Крюгера?

5
Ответынамоикоментынечитаю нитгитлистер

Да, это твой ответ на мой комментарий.

11
Котян Сутоевич нитгитлистер

Эта дурочка к данной игре в каждой теме уже свой высер оставила. Пена изо рта скоро пойдёт. Особливо ущемилась, похоже).

А ещё она "ответы на её комменты не читает", но, какого-то хрена, отвечает. Балаболка.

4
MNM 777
10
ZAUSA

Считай, половину игры вырезали.

7
нитгитлистер

сценаристов благодарить надо. если б не их талант оно б не выстрелило

6
Arlekino0

На самом деле хорошо что вырезали.
После прохождения последнего эпизода видно нормальное развитие отношений со второй половинкой, а не как обычно бывает, два раза поговорили и пошли сношаться )
Надеюсь разрабам дадут бюджет и они смогут во втором сезоне нормально развернутся )

6
Sheffskiy

Стоит их вернуть в виде 18+ ДЛС

4
ДаДжи

фансервис ещё никому не вредил

4
Rio17

Минус половинки :)

CT3H

Так гордо об этом рассказывают, словно в этом нет ничего такого... и даже не понимают, что большинство игроков сейчас слушают и думают "Дебилы, с*ка..."