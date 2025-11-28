Разработчики Dispatch были очень расстроены из-за того, что игроки считали Блонди Блейзер злодейкой

Эпизодические игры живут и дышат фанатскими теориями. Пока эпизоды Dispatch выходили один за другим, комьюнити с упоением строило догадки о том, куда приведет сюжет. Теперь, когда все карты раскрыты, забавно вспоминать, во что верили игроки. Но для студии AdHoc один конкретный поворот общественного мнения стал настоящим ударом ниже пояса.

За кулисами студия была в ужасе, наблюдая за тем, как общественное мнение разворачивается против Блонди Блейзер. В интервью PCGamesN креативный директор Деннис Ленарт признался, что команда никак не ожидала, что столь добрая и чистая героиня окажется на линии огня.

Конфликт вокруг Блонди Блейзер был тем, чего мы абсолютно не ожидали. Для нас она всегда была персонажем с чистейшими помыслами. Честно, наши сердца были разбиты. Это как если бы все начали поливать грязью вашего лучшего друга, а вы не можете ничего сделать.

По словам Ленарта, команде пришлось пройти через все стадии принятия, пока они не научились "отпускать ситуацию и позволить игрокам самим все выяснить".

Ирония судьбы в том, что по завершении сюжета Блонди Блейзер оказалась не просто невиновной, а, возможно, самым нормальным и психологически устойчивым персонажем во всей игре.

Впрочем, осадок остался. Это неожиданное недоверие, вероятно, повлияло на ее популярность как романтической интерес. Именно этим многие объясняют безоговорочную победу Невидивы в фанатских симпатиях. И "та самая сцена" в третьем эпизоде конечно же не при чем.