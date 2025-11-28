Разработчики Dispatch были очень расстроены из-за того, что игроки считали Блонди Блейзер злодейкой

Эпизодические игры живут и дышат фанатскими теориями. Пока эпизоды Dispatch выходили один за другим, комьюнити с упоением строило догадки о том, куда приведет сюжет. Теперь, когда все карты раскрыты, забавно вспоминать, во что верили игроки. Но для студии AdHoc один конкретный поворот общественного мнения стал настоящим ударом ниже пояса.
За кулисами студия была в ужасе, наблюдая за тем, как общественное мнение разворачивается против Блонди Блейзер. В интервью PCGamesN креативный директор Деннис Ленарт признался, что команда никак не ожидала, что столь добрая и чистая героиня окажется на линии огня.
Конфликт вокруг Блонди Блейзер был тем, чего мы абсолютно не ожидали. Для нас она всегда была персонажем с чистейшими помыслами. Честно, наши сердца были разбиты. Это как если бы все начали поливать грязью вашего лучшего друга, а вы не можете ничего сделать.
По словам Ленарта, команде пришлось пройти через все стадии принятия, пока они не научились "отпускать ситуацию и позволить игрокам самим все выяснить".
Ирония судьбы в том, что по завершении сюжета Блонди Блейзер оказалась не просто невиновной, а, возможно, самым нормальным и психологически устойчивым персонажем во всей игре.
Впрочем, осадок остался. Это неожиданное недоверие, вероятно, повлияло на ее популярность как романтической интерес. Именно этим многие объясняют безоговорочную победу Невидивы в фанатских симпатиях. И "та самая сцена" в третьем эпизоде конечно же не при чем.
Она бросила мужика который её любил и навечно впал в депрессию ради молодого парня которого только встретила конечно я хочу выбрать её что бы потом так же сделала и с гг
Она бросила его по другой причине. Это описывается, в комиксе так как он в первую очередь видит её как героиню а не как человека.
"он виноват", и даже в том, что за спиной флиртует
А мне так Блонди больше нравится, чем Невидива
Не было впечатления что она тайная злодейка
По мелочам в поведении и словах видно что она в целом хороший человек
Жаль блонди мало раскрыли,ей бы побольше экранного времени
Фига себе они чувствительные😁
Сказывается популярность т.н. "деконструкций жанра", уже сложно не ждать каких-нибудь "вотэтапаваротов" и срывов покровов.
Впрочем, лично у меня она не вызвала ощущения какого-то злодейства, скорее почувствовался легкий налет безолаберности. Но и он сошел на нет к финалу.
Мне показалась просто скучной, уж точно не злодейкой. Будь ее больше в игре, то и результат был бы другим
Ну люди хоть как то пытались оживить персонажа своими теориями
Деваха домогается своего подчинённого, всё ещё находясь в отношениях. Образец добродетели
Как не злодейка, если сосок показала, но кекса не было?