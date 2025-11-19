Разработчики Dispatch опубликовали статистику выборов: игроки в шоке, что всего 26% выбрали роман с Блейзер

Сегодня студия AdHoc Studio разместила в соцсети X видео, раскрывающее статистику выборов игроков после 7 и 8 эпизодов супергеройской драмы Dispatch. Видео демонстрирует ключевые развилки сюжета и процентное распределение выборов миллионов игроков. Вот основные моменты, которые взбудоражили фанатов:

Исключить Невидиву отказались 68%

Поцелуй в раздевалке с Невидивой выбрали 78%

Попросить Чейза принести пиво выбрали всего 9%

Бросили стакан в бармена 54%

Пощадили Полога 37%

Простили и вернули Купе в команду 68%

Простили и вернули Сонара в команду 67%

Самый горячий момент - распределение романтических линий. 62% игроков выбрали Невидиву сделав ее безоговорочным фаворитом. 26% остановились на Блонди Блейзер, 7% влюбились в обеих, остальные 5% предпочли остаться без романтических отношений. Это вызвало волну критических реакций, и многие игроки стали обвинять разработчиков в предвзятости:

Всего 26% выбрали Блонд Блейзер?!"

Вы просто не шарите, чё за дела?!

Люди реально хотят токсичные отношения вместо нормальной альфа-женщины?!

Влюбился в Блонд Блейзер а не в Невидиву. Может, во втором сезоне вы будете менее предвзяты, чтобы нам не пришлось угождать 27-летней, которая не умеет отвечать за свои поступки.

Сценаристам нужно стараться лучше. Игра отличная, но это результат того, когда одного из романтических интересов делают злодеем, которого нужно исправить в рамках основной цели. Это вообще нечестно по отношению ко второму варианту. Разница не должна быть такой огромной. Но что есть, то есть.

Публикация статистики не только вызвала волну обсуждений, но и вдохновила часть сообщества на повторное прохождение.