Разработчики Dispatch опубликовали статистику выборов: игроки в шоке, что всего 26% выбрали роман с Блейзер

Сегодня студия AdHoc Studio разместила в соцсети X видео, раскрывающее статистику выборов игроков после 7 и 8 эпизодов супергеройской драмы Dispatch. Видео демонстрирует ключевые развилки сюжета и процентное распределение выборов миллионов игроков. Вот основные моменты, которые взбудоражили фанатов:
- Исключить Невидиву отказались 68%
- Поцелуй в раздевалке с Невидивой выбрали 78%
- Попросить Чейза принести пиво выбрали всего 9%
- Бросили стакан в бармена 54%
- Пощадили Полога 37%
- Простили и вернули Купе в команду 68%
- Простили и вернули Сонара в команду 67%
Самый горячий момент - распределение романтических линий. 62% игроков выбрали Невидиву сделав ее безоговорочным фаворитом. 26% остановились на Блонди Блейзер, 7% влюбились в обеих, остальные 5% предпочли остаться без романтических отношений. Это вызвало волну критических реакций, и многие игроки стали обвинять разработчиков в предвзятости:
Всего 26% выбрали Блонд Блейзер?!"
Вы просто не шарите, чё за дела?!
Люди реально хотят токсичные отношения вместо нормальной альфа-женщины?!
Влюбился в Блонд Блейзер а не в Невидиву. Может, во втором сезоне вы будете менее предвзяты, чтобы нам не пришлось угождать 27-летней, которая не умеет отвечать за свои поступки.
Сценаристам нужно стараться лучше. Игра отличная, но это результат того, когда одного из романтических интересов делают злодеем, которого нужно исправить в рамках основной цели. Это вообще нечестно по отношению ко второму варианту. Разница не должна быть такой огромной. Но что есть, то есть.
Публикация статистики не только вызвала волну обсуждений, но и вдохновила часть сообщества на повторное прохождение.
а кроме романов в этой игре что то есть? сюжет например? а то я так понимаю игра популярная чисто из за девок
Романам на самом деле там довольно мало времени уделено, большая часть сюжета про то, как злодеи становятся героями.
и то половину сюжета ты всераешь потому что на карте надо или успевать пикать события или читать сабы
Сюжет довольно примитивный, но хорошо проработаны персы. Выбора в этом мультике считай нет. И да, она стала популярна только из-за членов и романсов. Что ещё нужно школоте и инцелам? На выбор всего две: шизоальтушка с маленькими мехосиськами, или блонда (которая на самом деле не блонда - вот это поворот!).
Что точно не понравилось - дичайшая плавность анимаций, причем даже в экшн сценах. Из-за этого игра выглядит унылой и депрессивной. Благо они не стали делать анимацию современного пиксара, где скорость вызывает вертолеты иногда. Но такая суперплавность точно минус. Ну и щетина у главного перса как шрамы... Я хз.
Мультик на любителя. Точно не хит, но крепкий середняк.
Когда в реальной жизни нету никаких романтических отношений - инцелы геймеры ищут их в видеоиграх! Ахах, как же это смешно и жалко!
А чему тут удивляться? Чистая манипуляции-детишкам показали как Визи раком стоит и в наездницу играет, а у Блонди чуть-чуть ареолы.