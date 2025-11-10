ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.2 226 оценок

Разработчики Dispatch перед скорой премьерой финальных эпизодов показали самый первый концепт игры

Gutsz Gutsz

Новая игра от молодой студии AdHoc, основанной бывшими сотрудниками Telltale Games, спровоцировала настоящий фурор. Dispatch стремительно добралась до отметки в миллион проданных копий и стала одной из самых популярных интерактивных игр последнего времени. Проект продолжает набирать обороты, и интерес к нему растёт с каждым днём — особенно на фоне приближения грандиозного финала.

В преддверии выхода последних эпизодов разработчики поделились ранним концепт-артом, показывающим, как менялся визуальный стиль игры с первых эскизов до финальной версии. На изображении можно увидеть Роберта Робертсона и Невидиву — ключевых персонажей, чья история создания тянется уже несколько лет. Сравнение кадров из 2021 и 2025 годов подчёркивает, как далеко продвинулась студия в плане качества анимации, атмосферы и подачи сюжета.

Команда AdHoc вынашивали идею сюжета Dispatch больше 4 лет и в первоначальном варианте это вообще мог быть мультсериал для крупного стримингового сервиса. Но пандемия коронавируса и амбициозная задумка авторов помогли перерасти проекту в полноценное интерактивное приключение.

Обзор 5-го и 6-го эпизодов Dispatch - на всех парах к финалу

Финальные эпизоды Dispatch выйдут уже в эту среду, в 20:00 по московскому времени.

19
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
agula98

Значит лет через 10 можно будет начать проходить, так как игра выстрелила и разрабы уже сказали что будут доить ее по полной, ждём ещё 10 сезонов до финала

7
delusory

а они не говорили персонажи будут другие или такие же?

Никудышный Шаромыжник

Они это не подтвердили) Сказали,что задумаются над продолжением

fcn_maks Никудышный Шаромыжник

ну клоуны всегда читают новости через другое место а потом разносят чушь

Иваныч из Тулы

Значит в среду можно наконец начать проходить.

Ander94

Значит можно проходить.

ДаДжи

это новела как я понял??а то в жанре чето экшн указан

sapov

Там как в симуляторе диспетчера есть моменты, но нихрена они не решают

ZAUSA

Что-то никто не говорит, почему эта игра (мультфильм) такой хороший.