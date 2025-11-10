Разработчики Dispatch перед скорой премьерой финальных эпизодов показали самый первый концепт игры

Новая игра от молодой студии AdHoc, основанной бывшими сотрудниками Telltale Games, спровоцировала настоящий фурор. Dispatch стремительно добралась до отметки в миллион проданных копий и стала одной из самых популярных интерактивных игр последнего времени. Проект продолжает набирать обороты, и интерес к нему растёт с каждым днём — особенно на фоне приближения грандиозного финала.

В преддверии выхода последних эпизодов разработчики поделились ранним концепт-артом, показывающим, как менялся визуальный стиль игры с первых эскизов до финальной версии. На изображении можно увидеть Роберта Робертсона и Невидиву — ключевых персонажей, чья история создания тянется уже несколько лет. Сравнение кадров из 2021 и 2025 годов подчёркивает, как далеко продвинулась студия в плане качества анимации, атмосферы и подачи сюжета.

Команда AdHoc вынашивали идею сюжета Dispatch больше 4 лет и в первоначальном варианте это вообще мог быть мультсериал для крупного стримингового сервиса. Но пандемия коронавируса и амбициозная задумка авторов помогли перерасти проекту в полноценное интерактивное приключение.

Финальные эпизоды Dispatch выйдут уже в эту среду, в 20:00 по московскому времени.