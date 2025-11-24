Разработчики Dispatch признали ошибку в нарративе, из-за которой игроки предпочитали Невидиву, а не Блейзер

В недавнем интервью для Polygon разработчики нашумевшей игры Dispatch признали, что некоторые ключевые дизайнерские решения непреднамеренно склонили игроков к одному из главных персонажей, оставив другого без должного внимания

Нарративный директор Пьер Шоретт и креативный директор Ник Херман заявили, что изначальный план по представлению персонажей Мэнди (Блонди Блейзер) и Кортни (Невидива) привел к дисбалансу в восприятии. По их словам, было ошибкой держать Мэнди на расстоянии и не позволять игрокам видеть ее на экране так же часто, как Невидиву. Этот нарративный перекос, по мнению создателей, стал главной причиной, по которой игровое сообщество в массовом порядке стало испытывать больше доверия к Кортни и прохладу к Мэнди.

Более того, некоторые игроки в начале игры сформировали необоснованно враждебное отношение к Блейзер. Шоретт отмечает, что значительное число людей, играя в Dispatch, ожидали, что Блейзер окажется втайне ужасной, будет таить обиду на Роберта за выбор Невидивы или что она следует какому-то секретному корпоративному плану. Виной тому - общая атмосфера цинизма, подпитываемая сериалами вроде "Пацанов", из-за которой людям трудно поверить, что кто-то может быть просто порядочным человеком.

Команда рассматривает возможность выпуска обновления, которое даст игрокам более четкое представление о непосредственных последствиях их выборов. Однако другие проблемы, такие как повсеместное присутствие Невидивы в ежедневной жизни Роберта, слишком глубоко встроены в игру, чтобы их можно было исправить сейчас.