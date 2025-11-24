Разработчики Dispatch признали ошибку в нарративе, из-за которой игроки предпочитали Невидиву, а не Блейзер

В недавнем интервью для Polygon разработчики нашумевшей игры Dispatch признали, что некоторые ключевые дизайнерские решения непреднамеренно склонили игроков к одному из главных персонажей, оставив другого без должного внимания
Нарративный директор Пьер Шоретт и креативный директор Ник Херман заявили, что изначальный план по представлению персонажей Мэнди (Блонди Блейзер) и Кортни (Невидива) привел к дисбалансу в восприятии. По их словам, было ошибкой держать Мэнди на расстоянии и не позволять игрокам видеть ее на экране так же часто, как Невидиву. Этот нарративный перекос, по мнению создателей, стал главной причиной, по которой игровое сообщество в массовом порядке стало испытывать больше доверия к Кортни и прохладу к Мэнди.
Более того, некоторые игроки в начале игры сформировали необоснованно враждебное отношение к Блейзер. Шоретт отмечает, что значительное число людей, играя в Dispatch, ожидали, что Блейзер окажется втайне ужасной, будет таить обиду на Роберта за выбор Невидивы или что она следует какому-то секретному корпоративному плану. Виной тому - общая атмосфера цинизма, подпитываемая сериалами вроде "Пацанов", из-за которой людям трудно поверить, что кто-то может быть просто порядочным человеком.
Команда рассматривает возможность выпуска обновления, которое даст игрокам более четкое представление о непосредственных последствиях их выборов. Однако другие проблемы, такие как повсеместное присутствие Невидивы в ежедневной жизни Роберта, слишком глубоко встроены в игру, чтобы их можно было исправить сейчас.
Выбрал в первое прохождение Блейзер и ни в чём негативном её не подозревал. Экранного времени у неё может и поменьше, но-о... 💕
Да ничего смешного, сюжет в играх и характеры персонажей на серьезе обсуждают с тех пор, как в играх, собственно, появились полноценные сюжеты и характеры персонажей
Да там весь сюжет вокруг Неви крутится. При этом Блонди слишком аккуратная в общении с гг.
супергероиня, за личностью которой скрывается одинокая девушка с комплексом неуверенности в себе
Блонди Блейзер
Я уже тут ранее писал, что буквально у Роберта с Блонди нет какой-то химии, нежели как с Кортни
Поэтому лично для меня, выбор пал на Корни. В любом случае, не о чем не жалею, каждый играет как хочет
Всём бы играм такие проблемы
Дааа, порядочный человек, вот у тебя первая смена, ты её идеально закрываешь, тебя хвалят, всё круто, обещает что ты будешь сам со своей группой разбираться, а на следующее утро говорить тебе чтоб ты кикнул одного и группы, просто потому что О_о
